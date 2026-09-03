Бесплатный вход по имени, письма из прошлого и меню императора: как провести время на фестивале «Открывая Александрию»

В первые выходные сентября (5 и 6 числа) парк Александрия в Петергофе превратится в одну большую праздничную площадку. Здесь пройдет семейный фестиваль «Открывая Александрию».
Если вы думаете, что Петергоф — это только фонтаны, то Александрия вас удивит. Это уютный тенистый парк в пейзажном английском стиле.
Николай I когда-то подарил эти земли своей жене Александре Федоровне. Это было их тихое семейное гнездышко, закрытое от посторонних глаз. Теперь здесь устроят праздник для всех желающих.
Лайфхак: как попасть в парк бесплатно
Обычно вход в парк платный, но в дни фестиваля есть отличные способы сэкономить:
- Ранние птички: если вы придете в парк до 10:00, вас впустят абсолютно бесплатно.
- Дети и подростки: для всех, кому еще нет 18 лет, вход свободный весь день.
- Тезки императорской семьи: если вас зовут Николай или Александра — для вас вход бесплатный. Не забудьте взять с собой паспорт или свидетельство о рождении, чтобы показать в кассе.
Обратите внимание: билеты внутрь дворцов и на экскурсии нужно покупать отдельно.
Чем заняться: развлечения нон-стоп
Оба дня с 10:00 до 18:00 гостей ждет куча бесплатных активностей:
- Творческие мастер-классы. В саду Фермерского дворца петербургские музеи научат детей и взрослых делать крутые сувениры своими руками.
- Игры на свежем воздухе. Возле здания Новой фермы развернется большая игротека с подвижными играми.
- Ретро-почта. На Дворцовой телеграфной станции можно будет бесплатно подписать и отправить красивую открытку близким. Главное — успеть, пока открытки не закончились!
Суббота, 5 сентября: карнавал и старинные танцы
Субботняя программа начнется очень ярко. Вот главные события дня:
- Карнавальное шествие (12:00). От Новой фермы стартует парад огромных ростовых кукол под живую музыку Преображенского оркестра.
- Исторический лекторий (13:00). Известный историк Евгений Анисимов расскажет о тайнах царской власти.
- Мастер-класс по бальным танцам (14:00 и 16:00). В саду Фермерского дворца всех желающих научат изящным поклонам и простым движениям старинных танцев.
Воскресенье, 6 сентября: царские обеды и фотосессии
Воскресенье будет более размеренным, но не менее интересным:
- Концерт у готической церкви (11:00). На ступенях Готической капеллы — невероятно красивого здания в виде средневекового собора — выступят детские хоры.
- Лекция о царском меню (15:00). Историк Данила Ведерников расскажет, что подавали на обед Николаю I, как сервировали столы и какие рецепты использовали.
- Стилизованная фотосессия. В саду Фермерского дворца можно будет сделать атмосферные снимки на память. Участие бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться.
Театр и музыка прямо на траве
Все выходные на большом лугу у Новой фермы будет работать бесплатная сцена. Здесь покажут интерактивные мини-спектакли про Петра Великого, Екатерину II и сказки Пушкина.
А в перерывах между сказками музыканты будут играть классику, старинную музыку на клавесине, джаз на саксофонах и петь романсы.
Берите пледы, устраивайтесь на траве и наслаждайтесь последними теплыми днями осени в императорской усадьбе!
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