Не в пакете и не в холодильнике: как хранят хлеб умные люди, чтобы он оставался мягким и не портился

Не в пакете и не в холодильнике: как хранят хлеб умные люди, чтобы он оставался мягким и не портился Городовой ру Хлеб черствеет или плесневеет уже через день-два – и причина часто не в его качестве. Способ хранения напрямую влияет на свежесть продукта. Эксперт НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина рассказала о главных ошибках. Правильный подход сохранит хлеб мягким и вкусным надолго. Главные враги свежести Полиэтиленовый пакет создаёт парниковый эффект – влага не испаряется, и внутри развивается плесень. Также споры грибка живут на кухонных поверхностях и попадают на хлеб из воздуха. Если продукт портится быстро – вымойте хлебницу и проверьте зоны за шкафчиками и холодильником. Где хранить: выбираем правильно Холодильник продлевает жизнь хлеба до 2,5 недель, защищая от плесени, но он может черстветь быстрее. Морозилка при –18 °C останавливает порчу на срок до полугода – размораживайте при комнатной температуре, но только один раз. Лучший вариант – холщовый или льняной мешочек: хлеб дышит, не отсыревает и дольше остаётся свежим. Идеальные условия и сортовые особенности Храните при 20–25 °C и влажности до 70% – вдали от плиты и подоконника. Ржаной хлеб устойчивее к плесени благодаря высокой кислотности, но при нарушении условий портится и он. Ранее "Городовой" сообщал, зачем хозяйки смешивают соду с марганцовкой, а также о том, как сделать из слив великолепную закуску.