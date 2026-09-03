Бархатный сезон в Петербурге: жилье дешевеет, а заселение переходит в онлайн

Цены на аренду жилья для туристов на территории России в бархатный сезон упали на 15%.

Лето закончилось, но это не повод сидеть дома. Начался бархатный сезон — идеальное время для путешествий. Особенно для поездки в Петербург.

Цены на жилье пошли вниз, а заселяться в отели теперь можно за пару секунд.

Сколько стоит снять жилье?

Ехать в путешествие осенью — сплошная выгода. После летнего бума цены на посуточную аренду в России упали в среднем на 15%. Сейчас сутки стоят около 4 400 рублей, сообщает ТАСС.

Если сравнивать с прошлой осенью, то цены почти не изменились — разница всего в 1%. В самом Петербурге аренда за год подросла незначительно — всего на 4%. Это неощутимо, учитывая, как сильно падают цены по сравнению с жарким июлем и августом.

Для сравнения: в Москве цены за год выросли на 3%, а вот в Сочи аренда, наоборот, подешевела сразу на 9%.

Почему цены застыли? Эксперты говорят, что бум внутреннего туризма немного утих. К тому же арендодателей стало больше, конкуренция выросла, и задирать ценник теперь просто невыгодно.

Заселение по QR-коду: Петербург задает тренды

Петербург решил сделать отдых туристов максимально комфортным и с 1 сентября запустил цифровую революцию в отелях.

Теперь во всех крупных гостиницах (где больше 50 номеров) работает новая система регистрации. Забудьте про долгое заполнение анкет на ресепшене и ручную переписку паспортных данных.

Как это работает теперь? Вы просто показываете администратору персональный QR-код на смартфоне. Система «Макс» сама считывает всё, что нужно, и мгновенно вас регистрирует.

Петербург уже вошел в топ-3 регионов России по готовности к приему таких «цифровых» гостей. Кстати, отели, которые подключились к этой системе, будут проще находиться на сайтах бронирования.

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