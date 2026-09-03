Трамвай на льду: как питерский вагон № 114 уехал от лошадей в Книгу рекордов Гиннесса

Именно 3 сентября в Петербурге спо рельсам поехал тяжелый двухэтажный вагон.

3 сентября у большинства из нас ассоциируется со знаменитой песней Михаила Шуфутинского. Но для истории транспорта этот день значит гораздо больше.

Именно 3 сентября 1880 года в Петербурге случилось чудо — по рельсам сам, без лошадей, поехал тяжелый двухэтажный вагон. Это был первый в России электрический трамвай.

Электрическое чудо инженера Пироцкого

Создателем первого русского трамвая стал гениальный инженер-самоучка Фёдор Пироцкий. Он давно думал, как заменить уставших лошадей на что-то более мощное. Решение пришло само — электричество.

Пироцкий взял обычный вагон конки под номером 114. Чтобы не вешать провода над головой (это казалось тогда опасным), он пустил ток прямо по рельсам. Для этого пришлось изолировать колеса вагона друг от друга.

Испытания прошли в Дегтярном переулке. Вагон, в котором сидели 40 пассажиров, плавно тронулся и поехал со скоростью около 12 км/ч. Это был настоящий технологический прорыв.

Как немцы перехватили идею

Представитель немецкой компании «Сименс» — Карл Сименс сразу обратил внимание на новинку. Немецкие промышленники сразу поняли, какие огромные деньги стоят за этой технологией.

Вернувшись домой, братья Сименс быстро доработали идею Пироцкого. Уже в 1881 году — всего через год после питерских тестов — они открыли первую в мире коммерческую трамвайную линию под Берлином.

Лошадиный заговор: почему Питер ждал 30 лет

В России же изобретение Пироцкого легло «под сукно». Причина банальна — монополия и деньги.

Владельцы конок (лошадиных железных дорог) имели контракт с городом. Они полностью контролировали пассажирские перевозки. Понимая, что электрический трамвай быстро оставит их без работы, «лошадиные короли» начали блокировать любые новые проекты. Все затянулось почти на тридцать лет.

Гениальный лайфхак: трамваи на льду

Но русские инженеры нашли лазейку в законе. По договору монополия коночников распространялась только на улицы и мосты Петербурга. Но там ничего не говорилось про... воду!

Тогда изобретатели дождались зимы, когда Нева покрылась толстым слоем льда. Прямо по льду реки они проложили шпалы и рельсы, натянули провода и запустили электрический трамвай.

С 1895 года «ледовые трамваи» стали главным зимним развлечением и спасением для горожан. Это было абсолютно безопасно: за все годы работы ни один вагон не провалился под лед.

Мировой рекордсмен и символ города

Официально и на постоянной основе трамвай вышел на улицы Петербурга только в 1907 году. К сожалению, Фёдор Пироцкий до этого триумфа не дожил — он умер в бедности и забвении.

Первый маршрут соединил Главный штаб с Васильевским островом. Горожане так полюбили новый транспорт, что сеть росла космическими темпами.

К началу XX века трамвайная система Петербурга стала самой протяженной в мире и даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Сегодня питерский трамвай — это не просто средство передвижения. Это живая легенда, которая пережила революцию и блокаду Ленинграда, и до сих пор остается главным романтическим символом города на Неве.

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