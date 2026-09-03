В ящике под духовкой хозяйки хранят сковородки, а зря: создан вообще для другого

Хозяйкам раскрыли, зачем нужен отсек под духовкой на самом деле

Нижний ящик под духовкой хозяйки привыкли использовать для хранения сковородок и противней. Между тем в некоторых моделях духовых шкафов у него есть совсем другое предназначение. Храня там посуду, хозяйки не только используют отсек не по назначению, но и рискуют испортить технику и создать пожароопасную ситуацию, пишет Day.ru.

Для чего на самом деле нужен ящик под духовкой

Производители задумывали нижний отсек как тёплое отделение для свежеприготовленной еды. Когда духовка работает, часть тепла опускается вниз, и производители научились использовать его рационально. Внутри отсека поддерживается стабильная умеренная температура, достаточная для того, чтобы блюдо не остывало.

В такой ящик можно ставить кастрюли и формы с горячей едой, ожидая пока вся семья соберется к столу. В некоторых моделях ящик используют и для расстойки теста.

"Кастрюлю с тестом давно ставлю в ящих под духовкой. Совет подсмотрела у одного блогера, очень довольна. Тесто на пироги поднимается очень быстро и кастрюля место не занимает", - делится Тамара из Татарстана.

Как определить, какой ящик у вас

Функционал нижнего отсека зависит от модели и типа плиты. Нижнее отделение бывает трёх типов:

Ящик для подогрева . Самый простой способ проверить — посмотреть на панель управления. Если есть кнопка с надписью «Warming Drawer» или «Warming», значит, ваш нижний отсек действительно предназначен для подогрева.

. Самый простой способ проверить — посмотреть на панель управления. Если есть кнопка с надписью «Warming Drawer» или «Warming», значит, ваш нижний отсек действительно предназначен для подогрева. Гриль. В газовых духовках в нижнем отсеке часто размещается гриль. Он выглядит не как глубокий ящик, а как выдвижной противень.

В газовых духовках в нижнем отсеке часто размещается гриль. Он выглядит не как глубокий ящик, а как выдвижной противень. Обычный ящик для хранения. Если на панели нет специальных кнопок, а отсек представляет собой глубокий пустой ящик без нагревательных элементов и решёток, значит, он подходит только для хранения посуды.

Почему хранить там посуду — плохая идея

Даже если ваш ящик предназначен для хранения, во время работы духовки температура в нём может подниматься до достаточно высоких значений. Это может привести к:

Перегреву плиты

Порче кухонной утвари

Появлению запахов и нагара

Пожарной опасности (если хранить там, например, салфетки).

Вывод

Нижний ящик под духовкой — это функциональный элемент, который может быть ящиком для подогрева, грилем или местом для хранения. Прежде чем захламлять его очередной сковородкой, загляните в инструкцию и проверьте, не упускаете ли вы возможность подавать еду горячей, как из печи.

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