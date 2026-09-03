Не пустит корни и не высохнет даже в душной квартире: нашел способ сохранить чеснок до весны — нужна обычная пищевая сода

Сохранить чеснок сочным и ядреным поможет обычная сода - даже погреб не нужен

Если нет погреба или подвала, хранить урожай часто приходится в квартире. Чтобы сохранить чеснок свежим до самой весны без потерь, умные дачники используют пищевую соду, пишет ИА StavropolMedia Она отлично впитывает лишнюю влагу, и чеснок не гниет и не прорастает всю зиму.

Как подготовить чеснок к хранению

Перед закладкой на хранение важно правильно подготовить урожай. Головки должны быть тщательно просушены в тени на сквозняке в течение 2–3 недель. Шейка и наружные чешуи должны стать полностью сухими. Мыть чеснок нельзя.

Для длительного хранения отбирают только крепкие, здоровые головки без пятен, повреждений и мягких участков. Корни можно подрезать, а шелуху обязательно оставить.

Способ 1: Бумажный пакет с содой

Для хранения небольшого количества чеснока удобно использовать обычный бумажный пакет. Соду завернуть в бумажную салфетку и этот сверток положить в пакет. Воздух из пакета выпустить, после чего убрать чеснок в темное сухое место.

Способ 2: Чеснок в банке с содой

Чистую сухую стеклянную банку тоже можно приспособить для хранения чеснока. На дно насыпьте небольшой слой соды, уложите на него головки чеснока. Каждый слой можно слегка пересыпьте содой, чтобы головки не касались друг друга. Банку накройте марлей или оставьте горлышко открытым для доступа воздуха.

Внешние условия хранения

Помещение должно быть прохладным, сухим и тёмным, без резких перепадов. Жара и сухой воздух у батареи высушат головки, свет провоцирует прорастание, а сырость — плесень.

Для хранения подходят корзины, сетки, ящики с отверстиями, бумажные пакеты. Полиэтиленовые пакеты и герметичные контейнеры использовать нельзя — внутри образуется конденсат.

Чеснок не переносит соседства с другими овощами, чтобы он пролежал всю зиму, оставьте его "в одиночестве".

Отзыв садовода

"У меня дома высокая влажность даже в разгар отопительного сезона. Чтобы чеснок не начал прорастать, храню головки в стеклянной трехлитровой банке, пересыпаю содой. Ни одного гнилого зубчика, чеснок отлично лежит чуть не до нового урожая", - делится Николай Викторович из Воронежа.

Вывод

Пищевая сода — эффективный помощник в борьбе за сохранность чеснока. Она поддерживает сухость внутри ёмкости, приостанавливает процессы гниения, роста плесени. Главное — правильно подготовить урожай, выбрать подходящую тару и место хранения. Комплексный подход позволит сохранить чеснок свежим и ароматным до самой весны.

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