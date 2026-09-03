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Забыла про сквозняки и дорогие стеклопакеты: китайский способ утеплить окна своими руками — работает даже в –35

Опубликовано: 3 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Забыла про сквозняки и дорогие стеклопакеты: китайский способ утеплить окна своими руками — работает даже в –35
Забыла про сквозняки и дорогие стеклопакеты: китайский способ утеплить окна своими руками — работает даже в –35
Городовой ру
Как быстро и качественно утеплить окна

До 50% теплопотерь в жилых домах приходится на окна. Объем этих потерь определяется такими факторами, как конструкция окна, материал профиля, тип стеклопакета и качество монтажа.

Применение многокамерных стеклопакетов является эффективным, но очень дорогим методом. Тем не менее, существует экономичное и эффективное решение для повышения теплоизоляции — использование термопленки. Данный метод широко применяется в Китае.

Термопленка вместо дорогих стеклопакетов

Термопленка выполняет функцию дополнительного теплоизоляционного слоя, аналогичную третьему стеклу: она способствует сохранению тепла в помещении, не ухудшает прозрачность окон и не нарушает эстетику интерьера. В холодное время года пленка минимизирует отток теплого воздуха, а в теплое — сокращает нагрев помещения солнечными лучами, согласно данным экспертов канала «Реализатор идей».

Инструкция по применению

Монтаж самоклеящейся термопленки не представляет сложности. Требуется удалить защитный слой, аккуратно приложить пленку к стеклу и разгладить, исключая образование воздушных пузырей.

Для установки обычной теплосберегающей пленки потребуются клейкая лента и фен. В первую очередь необходимо обезжирить поверхность окна и нанести двусторонний скотч по периметру рамы.

Затем следует отрезать необходимый фрагмент пленки, удалить защитный слой со скотча, закрепить пленку и равномерно прогреть поверхность феном. Это обеспечит равномерное натяжение пленки. Термопленка представляет собой эффективное и экономичное решение для повышения теплоизоляции окон без значительных капиталовложений. Процесс установки занимает не более часа, при этом обеспечивая комфортную температуру в помещении на протяжении всего сезона.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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