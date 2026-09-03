Обухово вместо Рыбацкого: как изменятся маршруты электричек с 7 сентября

Если вы часто ездите на электричках Московского направления в Петербурге и Ленобласти, приготовьтесь к переменам.

Осень приносит не только прохладу, но и дорожные ремонты. С 7 сентября по 1 октября график поездов временно изменится.

Почему всё меняется?

Железнодорожники начинают плановый ремонт путей и модернизацию инфраструктуры. Это нужно, чтобы поезда ходили быстрее и безопаснее, а в будущем — чтобы запустить новые скоростные маршруты. Но на время работ часть путей придется перекрыть.

Главное изменение: конечной станет станция Обухово

Многие электрички теперь просто не доедут до своих привычных конечных станций, сообщает Северо-Западная ППК. Их маршруты сократят:

Участок «Рыбацкое — Славянка» временно закроют для ряда поездов. Электрички будут ходить только на участке «Славянка — Обухово» .

временно закроют для ряда поездов. Электрички будут ходить только на участке . Участок «Рыбацкое — Ладожский вокзал» также частично выведут из работы. Поезда перенаправят на отрезок «Обухово — Ладожский вокзал».

Что это значит для вас: если вы привыкли садиться на поезд в Рыбацком, теперь вашей отправной или конечной точкой станет станция Обухово.

Как теперь планировать дорогу?

Без паники: уехать всё равно можно, просто придется немного перестроить маршрут.

Пользуйтесь метро. Рядом с платформой Обухово есть одноименная станция метро (зеленая ветка). С нее удобно добираться до центра города.

Рядом с платформой Обухово есть одноименная станция метро (зеленая ветка). С нее удобно добираться до центра города. Закладывайте больше времени. Если вы ехали до Ладожского вокзала (оранжевая ветка), теперь придется делать пересадку в метро в Обухово. Это прибавит к пути около 15–20 минут.

Если вы ехали до Ладожского вокзала (оранжевая ветка), теперь придется делать пересадку в метро в Обухово. Это прибавит к пути около 15–20 минут. Внимательно следите за выходными. У некоторых поездов (например, до Великого Новгорода или Тосно) расписание по субботам и воскресеньям отличается от будних дней.

Что еще нужно знать?

Изменения коснутся не только сокращения маршрутов. У многих других электричек Московского направления просто «поплывет» время отправления и прибытия — разница может составлять от пары минут до получаса.

Наш совет: в этот период не ходите на вокзал по памяти. Перед каждым выходом из дома проверяйте расписание.

Где смотреть точное время:

на официальном сайте перевозчика: ppk-piter.ru ;

; в приложениях «РЖД Пассажирам» или «Яндекс.Электрички»;

на табло прямо на станциях.

Временные неудобства продлятся меньше месяца. Уже со 2 октября электрички должны вернуться к своему обычному графику.

Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит в Рыбацком после переноса конечной.