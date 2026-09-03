Обухово вместо Рыбацкого: как изменятся маршруты электричек с 7 сентября

Осень приносит не только прохладу, но и дорожные ремонты. С 7 сентября по 1 октября график поездов временно изменится.
Почему всё меняется?
Железнодорожники начинают плановый ремонт путей и модернизацию инфраструктуры. Это нужно, чтобы поезда ходили быстрее и безопаснее, а в будущем — чтобы запустить новые скоростные маршруты. Но на время работ часть путей придется перекрыть.
Главное изменение: конечной станет станция Обухово
Многие электрички теперь просто не доедут до своих привычных конечных станций, сообщает Северо-Западная ППК. Их маршруты сократят:
- Участок «Рыбацкое — Славянка» временно закроют для ряда поездов. Электрички будут ходить только на участке «Славянка — Обухово».
- Участок «Рыбацкое — Ладожский вокзал» также частично выведут из работы. Поезда перенаправят на отрезок «Обухово — Ладожский вокзал».
Что это значит для вас: если вы привыкли садиться на поезд в Рыбацком, теперь вашей отправной или конечной точкой станет станция Обухово.
Как теперь планировать дорогу?
Без паники: уехать всё равно можно, просто придется немного перестроить маршрут.
- Пользуйтесь метро. Рядом с платформой Обухово есть одноименная станция метро (зеленая ветка). С нее удобно добираться до центра города.
- Закладывайте больше времени. Если вы ехали до Ладожского вокзала (оранжевая ветка), теперь придется делать пересадку в метро в Обухово. Это прибавит к пути около 15–20 минут.
- Внимательно следите за выходными. У некоторых поездов (например, до Великого Новгорода или Тосно) расписание по субботам и воскресеньям отличается от будних дней.
Что еще нужно знать?
Изменения коснутся не только сокращения маршрутов. У многих других электричек Московского направления просто «поплывет» время отправления и прибытия — разница может составлять от пары минут до получаса.
Наш совет: в этот период не ходите на вокзал по памяти. Перед каждым выходом из дома проверяйте расписание.
Где смотреть точное время:
- на официальном сайте перевозчика:
ppk-piter.ru;
- в приложениях «РЖД Пассажирам» или «Яндекс.Электрички»;
- на табло прямо на станциях.
Временные неудобства продлятся меньше месяца. Уже со 2 октября электрички должны вернуться к своему обычному графику.
Ранее «Городовой» рассказывал, что происходит в Рыбацком после переноса конечной.