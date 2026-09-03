Умные хозяева давно отказались от обогрева дровами и газом: новая технология в разы дешевле и эффективнее - тренд-2027

Названы новые способы обогрева загородного дома - никаких дров, угля и газа

Владельцы загородных домов все чаще находятся в поисках способов обогрева без угля, дров и газа. В новом жилье уже начинают появляться тепловые насосы, инфракрасные панели, а также автоматические электрические системы. Некоторые из них реально помогают сэкономить энергию, а другие являются эффективными лишь в рекламе. Разберем варианты обогрева подробнее.

Тепловой насос “воздух-воздух”

Этот вариант является самым бюджетным. Он представляет собой инверторный кондиционер, который способен работать на обогрев. Такое устройство переносит энергию с улицы внутрь дома. Если на улице наблюдается небольшое похолодание, то прибор будет выдавать тепла в несколько раз больше, чем потребляет электроэнергии.

Но есть и несколько важных уточнений. Производительность устройства зависит от температуры на улице. При суровой зиме потребуется низкотемпературная модель, а также конвекторы и электрический котел в качестве резерва. Инверторные кондиционеры обычно работают до -25 градусов, но уже при -15 градусах их эффективность снижается на 40%.

Система “воздух-вода”

Этот тепловой насос является уже более сложным. Он нагревает воду для радиаторов и теплого пола, при этом поддерживает температуру подачи воды до +60 градусов. Однако система является дорогостоящей, требует точного расчета.

Инфракрасные панели

Такие обогреватели не нагревают весь объем воздуха, так как они действуют преимущественно на поверхности и людей. Их часто крепят на потолок, стены. КПД при использовании инфракрасных панелей достигает 98%, при этом наблюдается и экономия до 15%.

Тепло наступает уже через несколько минут, но здесь важно учитывать и законы физики. Теплопотери у данного способа обогрева являются существенными, сообщает progorod33.ru.

Электрический теплый пол

Система пользуется популярностью в небольших домах, ведь она позволяет освободиться от радиаторов, а также показывает равномерное прогревание помещений.

Эксперт по эксплуатации зданий Павел Сидоров напомнил, что для этого способа обогрева потребуется УЗО, терморегуляторы, качественная проводка, отдельные автоматы. Укладывать теплый пол должен только профессионал, так как он подходит не для каждого покрытия.

Умное управление и рекуперация

Заметная экономия будет получена при правильном управлении. Лучше всего установить комнатные термостаты, которые будут снижать температуру в ночное время суток, а также при отсутствии людей в доме. Стоит обратить внимание и на зональную автоматику, которая не позволит котлу одинаково греть кухню, прихожую и спальню. Такие лайфхаки снизят расходы на отопление в несколько раз.

Важность утепления

Если в доме есть щели, холодный чердак или тонкие стены, то вышеуказанные методы обогрева не принесут пользы. Перед установкой любого оборудования необходимо проверить окна, двери, вентиляцию, кровлю. При правильной герметизации в доме уже станет теплее, чем прежде.

Вывод

В холодных регионах страны лучше отдать предпочтение комбинированному способу нагрева, а в остальных случаях может быть достаточно и одного варианта. Также важно учитывать тариф на электричество, площадь дома и мощность подключения. Гнаться за рекламой - плохая идея, поэтому следует читать отзывы, доверять только фактам.

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