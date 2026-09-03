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Почему важно быть щедрым с близкими: мудрец Хайям дал четкий ответ — его слова проникают в душу

Опубликовано: 3 сентября 2026 21:16
 Проверено редакцией
Почему важно быть щедрым с близкими: мудрец Хайям дал четкий ответ — его слова проникают в душу
Почему важно быть щедрым с близкими: мудрец Хайям дал четкий ответ — его слова проникают в душу
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Произведения Омара Хайяма сохраняют свою актуальность и значимость на протяжении тысячелетий, что свидетельствует об их непреходящей ценности. Поэзия персидского мыслителя способна направить человека на верный путь и укрепить его жизненные ориентиры.

В контексте отношения к материальным благам, когда некоторые люди склонны к накоплению средств и нежеланию делиться ими, великий мудрец писал:

Все пройдет — и надежды зерно не взойдет, Все, что ты накопил, ни за грош пропадет. Если ты не поделишься вовремя с другом — Все твое достояние врагу отойдет

Важно осознавать, что все земные блага преходящи, и к завершению жизненного пути их значимость утрачивается. Нужно ценить каждый момент настоящего, избегать скупости и делиться имеющимися ресурсами с близкими.

В противном случае, накопленные активы могут перейти к недоброжелателям. Необходимо рационально оценивать стоимость денег, но при этом избегать чрезмерной жадности.

Ранее мы рассказали, какое знание ценно после 50 лет.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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