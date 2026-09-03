Добавила в воду для уборки — и не верю своему счастью: полы сияют, пыль больше не садится

Глицерин на ведро воды — бюджетный способ сократить уборку: пыль меньше оседает, полы дольше остаются чистыми. Доступно, дёшево и эффективно для всех поверхностей.

Каждая хозяйка знает: даже после тщательной уборки пыль оседает на поверхностях уже через пару часов. Полы, подоконники, шкафы — грязь возвращается снова и снова, превращая поддержание чистоты в бесконечный цикл. Специальные антистатические средства стоят дорого, а народные методы не всегда эффективны.

Но есть простое и доступное решение, которое помогает надолго сохранить свежесть и сократить частоту уборки. Ингредиент продаётся в любой аптеке и стоит копейки, пишет ИА MagadanMedia.

Глицерин — защитная плёнка для чистоты

Секрет в обычном глицерине — прозрачной вязкой жидкости, которую используют в косметологии и медицине. Если добавить 1 столовую ложку глицерина в ведро с тёплой водой, на обработанной поверхности образуется тонкая невидимая плёнка. Она не оставляет липкого слоя, но создаёт антистатический эффект: пыль и мелкие частицы просто не задерживаются на полу, мебели и подоконниках.

Достаточно провести влажную уборку без дополнительного смывания — и результат сохраняется дольше, чем при обычном мытье.

Метод подходит для всех типов покрытий: ламината, плитки, линолеума и дерева.

Глицериновый раствор можно использовать не только для полов. Им протирают шкафы, тумбы, бытовую технику и даже экраны — пыль оседает на них заметно медленнее. Процедура занимает столько же времени, сколько и обычная уборка, но эффект продлевает чистоту на несколько дней.

Личный опыт автора

Когда я впервые попробовала мыть полы с глицерином, я не ожидала чуда. Но уже через неделю заметила, что натирать поверхности приходится вдвое реже. Особенно порадовало, что на тёмном ламинате перестали появляться разводы, а пыль перестала собираться в углах. Сейчас добавляю глицерин при каждой уборке и забыла о постоянном чувстве запущенности.

Вывод

Обычный глицерин — доступное и безопасное средство, которое помогает сократить частоту уборки и сохранить свежесть в доме. Антистатическая плёнка защищает поверхности от пыли, экономит время и силы, а также уменьшает использование бытовой химии.

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