Медный купорос – это вред или спасение для участка: агроном дала четкий ответ – в многолетнем споре дачников поставлена точка

Ученый агроном перечислил плюсы и минусы обработки медным купоросом

Многолетний спор дачников о том, приносит медный купорос пользу или вред, наконец получил четкий ответ. Кандидат сельскохозяйственных наук Нелли Гуляева, автор канала «Ученый агроном» объяснила: медный купорос приносит пользу только при разумном и дозированном применении. Бесконтрольное использование, напротив, может нанести серьезный вред почве и растениям.

Когда медный купорос — настоящее спасение

Медный купорос — эффективный фунгицид. Его главное предназначение — уничтожение спор парши, монилиоза, коккомикоза, фитофтороза и различных гнилей. Особенно он ценен для осенней «искореняющей» обработки сада, которая проводится после полного листопада, но до наступления сильных холодов.

В этот период раствор уничтожает возбудителей болезней, которые готовятся перезимовать в коре и почве, пишет портал StroyDay.

Когда медный купорос вреден

Эксперты единодушны: проблема не в самом препарате, а в его бесконтрольном и частом применении.

Накопление в почве. Медь — это тяжелый металл. При ежегодном использовании она накапливается в грунте, особенно кислом, изменяя его свойства. Это может угнетать полезную микрофлору и приводить к тому, что растения начинают болеть хлорозом из-за нарушения усвоения железа.

Токсичность. Препарат токсичен для человека и требует использования средств защиты. При попадании на зеленые листья или завязи он вызывает химический ожог. Обработка во время цветения опасна для пчел.

Агроном Нелли Гуляева подчеркивает: нет никакого смысла обеззараживать почву медным купоросом для профилактики. Это лишь навредит, но не предотвратит болезни.

Важные правила применения

Чтобы медный купорос принес только пользу, необходимо строго соблюдать несколько правил:

Готовьте раствор в стеклянной или пластиковой посуде.

Сначала растворите порошок в 1 литре горячей воды (до 50C), а затем доведите объем до 10 литров.

Всегда тестируйте раствор на одной-двух ветках и ждите сутки, чтобы убедиться в отсутствии ожога.

Опрыскивайте только в сухой, безветренный день, рано утром или на закате, при температуре воздуха ниже +22C.

Не смешивайте медный купорос с биопрепаратами на основе живых микроорганизмов.

Мнение читателей и садоводов

Садоводы со стажем также подтверждают важность правильного подхода:

Анна, Тверская область: "У нас на участке растут старые яблони, стволы которых были покрыты мхом и лишайником. В ноябре прошлого года опрыскала стволы и нижние скелетные ветви крепким раствором медного купороса. Уже по весне деревья стали выглядеть намного здоровее и урожай порадовал". Сергей, Нижегородская область: "Раньше я покупал импортные фунгициды для обработки сада, опасался использовать медный купорос. Но рискнул сэкономить. Сейчас я обрабатываю сад два раза в сезон — весной и осенью. Опрыскиваю всё: ветки, ствол и приствольный круг. За два года использования забыл про болезни сад. Выходит так же эффективно, но намного дешевле".

Вывод

Медный купорос — это мощное средство, которое может стать как спасением, так и ядом для вашего сада. Его применение должно быть целенаправленным, редким и строго по инструкции. Не используйте его «для профилактики» каждый год и не проливайте им почву без необходимости. В ситуациях, когда можно обойтись более безопасными биопрепаратами (фитоспорин, триходермин) или народными средствами, лучше отдать предпочтение им.

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