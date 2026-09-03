Бассейн, трехразовое питание и свобода до 18:00: петербургские школы устроили детям лакшери-отдых за копейки

Пришкольные лагеря Петербурга спасали родителей летом.

Лето — прекрасное время для детей, но настоящая головная боль для родителей. Главный вопрос: куда деть ребенка, пока ты на работе?

В Петербурге нашли отличный выход. В этом сезоне в городе развернулась масштабная кампания по детскому отдыху, и самым популярным форматом стали лагеря прямо при школах.

Городские лагеря: дешево и под присмотром

Этим летом в Петербурге открыли рекордные 233 лагеря на базе школ, рассказала 78.ru глава Комитета по образованию Наталья Путиловская.

В основном туда ходят ученики младших классов — ребята до 12 лет.

Для родителей это идеальный вариант:

Ребенок под присмотром с утра и до 18:00.

Кормят три раза в день.

Не нужно ломать голову, чем занять чадо.

Стоит такое удовольствие всего 5,6 тысячи рублей за смену в 21 день, рассказала глава комитета изданию. В эту сумму уже включены еда, экскурсии и все развлечения.

Бассейны и квесты вместо скучных уроков

Школьный лагерь сегодня — это совсем не про учебу. В приоритете спорт, творчество и новые впечатления. В этот раз город сделал ставку на школы с бассейнами, чтобы ребята могли вдоволь поплавать под присмотром инструкторов.

Каждый день у детей расписан: лазертаг, походы в музеи, мастер-классы, веревочные парки и веселые старты. Скучать дома в телефоне ребятам просто некогда.

Как решали проблему с дефицитом мест

Спрос на городские лагеря в июне оказался просто бешеным. Путевки в самые популярные школы разлетались за считанные часы. Но городские власти уверяют: без отдыха никто не остался.

Если в каком-то районе не хватало мест, там оперативно открывали дополнительные группы. Всего в городских лагерях за лето отдохнули 35 тысяч ребят.

Для тех, кто мечтал отправить ребенка на природу, тоже нашлись варианты. Всего загородный отдых выбрали 77 тысяч петербургских школьников.

В самом Петербурге (например, в Курортном районе) работают 9 государственных лагерей. Еще 25 площадок открыты в Ленинградской области.

Поскольку государственных баз на всех не хватает, город пошел на хитрость: закупил путевки в частные лагеря. Благодаря этому петербургские ребята смогли съездить на Черное море, в Крым и другие живописные регионы России.

Всего за лето в лагерях разных типов отдохнули около 120 тысяч юных петербуржцев. Проект оказался настолько успешным, что город планирует расширять программу и в следующем году.

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