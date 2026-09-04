Народные приметы на 4 сентября: что нельзя делать в день Марии

Рассказываем о традициях, запретах и погодных предсказаниях этого дня.

4 августа — день святой Марии Магдалины, которую в народе величали Ягодницей. В эту пору созревают черника, малина, смородина и ежевика, и крестьянки отправлялись в лес за урожаем. Из ягод варили варенье и делали заготовки на зиму, потому что верили: ягоды, собранные в этот день, приносят здоровье и сохраняют силы на долгие месяцы, пишет "Аргументы и Факты".

Житие равноапостольной Марии Магдалины

Мария из Магдалы — той, что в Галилее, — с ранних лет была мучима бесами. Христос изгнал из неё семь нечистых духов, и она стала одной из самых преданных Его последовательниц. Она была рядом с Ним до самого конца: стояла у Креста, была у гроба и первой увидела Его воскресшим. Именно она принесла апостолам эту благую весть. А ещё по преданию, именно она пришла к римскому императору с красным яйцом и сказала: «Христос воскрес!» — с тех пор мы и красим яйца на Пасху.

Традиции и запреты дня

В день Марии Ягодницы было принято наводить порядок в доме — мыть окна, стирать занавески, выметать паутину, чтобы в дом проник «Марьин свет» и благодать. Женщины умывались утренней росой, веря, что это сохранит молодость и красоту. День считался благоприятным для стрижек и косметических процедур.

Запрещалось ругаться, ссориться, оставлять двери открытыми на ночь, перегружать себя работой, одалживать деньги, шить и прясть, точить ножи, держать в кошельке мятые деньги и считать их на столе. Нельзя было выбрасывать остатки пищи и свистеть в доме — всё это, по поверьям, могло привлечь беды и финансовые потери.

Приметы погоды на 4 августа

Народные приметы этого дня помогали крестьянам предсказывать погоду на осень и урожай:

Если утро было туманным, осень обещала быть дождливой и сырой.

Внезапный ливень предвещал скорое похолодание.

Обильная роса на траве сулила богатый урожай овощей и льна.

Гром в этот день, по поверьям, «выбивал» вредителей с полей, очищая посевы.

Ласточки, летающие низко над землёй, указывали на скорую перемену погоды к ненастью.

Появление первых опят в лесу говорило о том, что осень будет неурожайной на другие виды грибов.

Если на рассвете опускался густой туман, день ожидался тёплым, безветренным и солнечным.

Волнообразные облака, собирающиеся в крупные ряды, предвещали грозу с ливнем.

Вывод

Это день, когда церковная память о равноапостольной Марии Магдалине переплетается с народными традициями сбора ягод и подготовки к осени. Приметы этого дня служили практическими ориентирами для крестьян, помогая предсказывать погоду и планировать хозяйственные работы.

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