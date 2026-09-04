Натираю яблоки на терке — через 20 минут к чаю готовы «Яблочные неженки»: мягкое печенье с ароматом корицы

Из яблок, масла и муки можно сделать мягкое яблочное печенье. Лакомство готовится быстро, а получается невероятно вкусным. Печенье идеально подходит для перекуса или чаепития, когда хочется домашней выпечки без лишней возни.
Ингредиенты на 12 порций:
- яблоко - 1 штука;
- масло сливочное - 65 г;
- сахар - 40 г;
- куриное яйцо - 1 штука;
- мука - 160 г;
- разрыхлитель - 1 чайная ложка;
- сметана - 2 столовые ложки;
- ванилин - 1 щепотка;
- корица молотая - ⅓ чайной ложки.
Приготовление:
Масло растопите на водяной бане, добавьте в него яйца, сахар, сметану. Взбейте массу миксером или венчиком. Далее выложите в емкость корицу, муку и разрыхлитель.
Яблоко натрите на крупной терке, переложите в тесто. Массу разделите на шарики, выложите на противень с пергаментной бумагой. Выпекать печенье необходимо при 180 градусах примерно 20 минут. Печенье должно стать румяным.
Подавайте выпечку в теплом виде - так она является еще более нежной и ароматной. Такая вкуснятина исчезает со стола мгновенно, сообщает news.ru.
Личный опыт
Яблоко и корица - беспроигрышное сочетание, которое нравится всем. Готовлю печенье каждое неделю, домашние его просто обожают.
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