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Натираю яблоки на терке — через 20 минут к чаю готовы «Яблочные неженки»: мягкое печенье с ароматом корицы

Опубликовано: 4 сентября 2026 02:06
 Проверено редакцией
Натираю яблоки на терке — через 20 минут к чаю готовы «Яблочные неженки»: мягкое печенье с ароматом корицы
Натираю яблоки на терке — через 20 минут к чаю готовы «Яблочные неженки»: мягкое печенье с ароматом корицы
Городовой ру
Как приготовить печенье с яблоками и корицей

Из яблок, масла и муки можно сделать мягкое яблочное печенье. Лакомство готовится быстро, а получается невероятно вкусным. Печенье идеально подходит для перекуса или чаепития, когда хочется домашней выпечки без лишней возни.

Ингредиенты на 12 порций:

  • яблоко - 1 штука;
  • масло сливочное - 65 г;
  • сахар - 40 г;
  • куриное яйцо - 1 штука;
  • мука - 160 г;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • сметана - 2 столовые ложки;
  • ванилин - 1 щепотка;
  • корица молотая - ⅓ чайной ложки.

Приготовление:

Масло растопите на водяной бане, добавьте в него яйца, сахар, сметану. Взбейте массу миксером или венчиком. Далее выложите в емкость корицу, муку и разрыхлитель.

Яблоко натрите на крупной терке, переложите в тесто. Массу разделите на шарики, выложите на противень с пергаментной бумагой. Выпекать печенье необходимо при 180 градусах примерно 20 минут. Печенье должно стать румяным.

Подавайте выпечку в теплом виде - так она является еще более нежной и ароматной. Такая вкуснятина исчезает со стола мгновенно, сообщает news.ru.

Личный опыт

Яблоко и корица - беспроигрышное сочетание, которое нравится всем. Готовлю печенье каждое неделю, домашние его просто обожают.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить пирог "Яблочник".

Автор:
Полина Аксенова
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