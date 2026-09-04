Мимо «Коломбо» и «Белларозы» прохожу давно – в топе другой сорт картошки: по 400 ц/га

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Лучший сорт картофеля по итогам сезона 2026

Каждый огородник мечтает о ровных и крупных клубнях картофеля, чтобы не тратить силы на переборку мелочи. Сорт "Удача" – это проверенная временем классика, которая стабильно радует урожаем. Название говорит само за себя: посадив его, без картошки вы не останетесь. Агроном Ксения Давыдова специально для читателей "Городового" рассказала, в чём секрет этого народного любимца.

Почему "Удача" – выбор опытных огородников

Главное преимущество – размер клубней. Они вырастают ровными, гладкими, с неглубокими глазками, что делает чистку быстрой и удобной. Сорт неприхотлив: прощает ошибки новичкам, адаптируется к засухе и затяжным дождям. Его мощная корневая система позволяет эффективно усваивать питание даже на бедных почвах.

Ранний срок созревания – защита от болезней

«Удача» относится к ранним сортам – первые клубни можно подкапывать уже через 60–70 дней после всходов. Это спасает от фитофторы, пик которой приходится на конец лета. Картофель успевает созреть до августовских дождей, сохраняя здоровье и товарный вид. Ботва остаётся зелёной, а клубни – чистыми и крупными.

Вкусовые качества и универсальность

Картофель не разваривается в кашу, отлично держит форму при варке и жарке. У него классический "картофельный" вкус, который нравится большинству. Сорт подходит для пюре, супов, жарки и запекания. Благодаря плотной мякоти он сохраняет текстуру даже при длительной термической обработке.

Отзывы

Дачница со стажем Любовь Ермолаева из Тулы: «У нас почва тяжёлая, глинистая, но сорт "Удача" всегда радует. Клубни крупные, чистые, почти нет мелочи. Для пюре – идеальный вариант, вкус классический. Рекомендую всем!»

Вадим из Подмосковья: «Главный плюс – ранний срок созревания. Пока у соседей ботва желтеет, я уже выкопал и съел урожай. Никакой фитофторы, потому что успевает до августовских дождей. Очень надёжный сорт!»

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