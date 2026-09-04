Выберите дверную ручку - и выясните, готовы ли вы впустить перемены или ещё немного постоять у двери

Тест по психологии с выбором дверной ручки

К переменам в жизни люди привыкли относиться по-разному. Кто-то начинает задумываться о рисках, другие хотят нырнуть в неизвестность. Перед вами тест, в котором дверь является символом нового этапа, а ручка - момента, когда необходимо сделать выбор.

Выберите только одну ручку из представленных, при этом не оценивайте их с точки зрения красоты или моды. Представьте, что именно выбранная ручка будет каждый день у вас перед глазами дома. Какая для вас ближе?

Вариант №1 - классическая ручка

Вы готовы принять что-то новое только в том случае, если это не разрушает привычную опору. Изначально вы хотите понять, что ждет вас после определенных перемен, только после чего начнете двигаться вперед.

Вы не готовы перечеркивать то, что прежде хорошо работало. Многие считают вас консервативным человеком, но вы не готовы идти на перемены ради перемен, сообщает mixnews.lv.

Вариант №2 - старинная круглая ручка

Для вас прошлое имеет большое значение, так как оно связано с определенными людьми, воспоминаниями, привычками и комфортом. Вы можете согласиться на перемены, но не станете отказываться ради них от истории, своего прошлого.

Благодаря этому вы не совершаете одни и те же ошибки, но иногда воспоминания мешают переменам, так как вы зацикливаетесь на прошлом.

Вариант №3 - современная ручка

Перемены вас не пугают, поэтому вы легко на них соглашаетесь. Если привычный способ перестал приносить пользу, то вы легко от него отказываетесь. Вы готовы смотреть вперед, а не возвращаться к прошлому.

Вы не привыкли смотреть на окружающих, поэтому готовы пробовать новое даже в том случае, если остальные на это не решаются. Это помогает достигать в жизни больших высот.

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