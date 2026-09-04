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С 1 сентября действуют новые правила для такси: платный багаж и перевозка питомцев – к чему готовиться пассажирам

Опубликовано: 4 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 1 сентября действуют новые правила для такси: платный багаж и перевозка питомцев – к чему готовиться пассажирам
фото legion-media
Чего ждать пассажирам

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Их цель — упорядочить спорные моменты и защитить интересы клиентов.

Но отдельные пункты способны спровоцировать новые конфликты между водителями и пассажирами — особенно там, где не прописаны компенсации для перевозчиков.

Что меняется для пассажиров

Теперь требования к перевозке животных стали строже: крупную собаку можно везти только в наморднике, на поводке и с подстилкой, а мелких зверей и птиц — лишь в закрытых переносках. Клетки с птицами дополнительно нужно накрывать плотной тканью.

При выборе машины определённого класса пассажира обязаны заранее предупреждать об уровне комфорта — например, о наличии кондиционера. Ещё одно важное новшество: водители обязаны бесплатно перевозить инвалидные коляски.

На что обратить внимание: советы пассажирам

  • уточняйте у агрегатора лимиты на ручную кладь — перевозчики теперь сами устанавливают нормы по весу и габаритам;
  • будьте готовы к возможной доплате за багаж, который выходит за заявленные рамки;
  • при заказе с животным заранее сообщайте об этом и учитывайте, что водитель может отказаться — из‑за последующих расходов на уборку салона;
  • проверяйте, соответствует ли заявленный класс авто обещанному уровню комфорта.

Ранее «Городовой» рассказывал, как превратить советский гарнитур в модную мебель.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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