С 1 сентября действуют новые правила для такси: платный багаж и перевозка питомцев – к чему готовиться пассажирам

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу обновлённые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Их цель — упорядочить спорные моменты и защитить интересы клиентов.
Но отдельные пункты способны спровоцировать новые конфликты между водителями и пассажирами — особенно там, где не прописаны компенсации для перевозчиков.
Что меняется для пассажиров
Теперь требования к перевозке животных стали строже: крупную собаку можно везти только в наморднике, на поводке и с подстилкой, а мелких зверей и птиц — лишь в закрытых переносках. Клетки с птицами дополнительно нужно накрывать плотной тканью.
При выборе машины определённого класса пассажира обязаны заранее предупреждать об уровне комфорта — например, о наличии кондиционера. Ещё одно важное новшество: водители обязаны бесплатно перевозить инвалидные коляски.
На что обратить внимание: советы пассажирам
- уточняйте у агрегатора лимиты на ручную кладь — перевозчики теперь сами устанавливают нормы по весу и габаритам;
- будьте готовы к возможной доплате за багаж, который выходит за заявленные рамки;
- при заказе с животным заранее сообщайте об этом и учитывайте, что водитель может отказаться — из‑за последующих расходов на уборку салона;
- проверяйте, соответствует ли заявленный класс авто обещанному уровню комфорта.
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