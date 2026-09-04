Перед зимовкой клубники делаю одну обработку: простой раствор, которым пользовались еще советские садоводы

Осенний уход за клубникой

Осенью клубника требует не огромного количества обработок, а нескольких целенаправленных действий. Основные задачи заключаются в обеспечении здорового состояния кустов перед зимовкой, сохранении точки роста и предотвращении избыточной влажности под укрытием, что способствует развитию заболеваний.

Требуется ли укрытие клубники?

Использование плёнки для зимнего укрытия не рекомендуется. Этот материал обладает низкой воздухопроницаемостью, что способствует образованию конденсата и может привести к выпреванию растений в периоды оттепелей.

Агроволокно допустимо к применению, однако не следует оставлять его непосредственно на кустах на весь зимний период. В регионах с нестабильным снежным покровом и частыми оттепелями лучше использовать агроволокно на дугах или обеспечить воздушную прослойку между материалом и растениями.

При наличии регулярного и устойчивого снежного покрова снег сам по себе является эффективным утеплителем.

После наступления устойчивых холодов необходимо мульчирование посадок сухой соломой, хвойным опадом или иным подходящим материалом. Важно обеспечить, чтобы слой мульчи не закрывал точку роста растения.

Опилки также могут быть использованы, но следует соблюдать умеренность, поскольку толстый влажный слой опилок может слеживаться и медленно просыхать.

Подготовительные мероприятия перед наступлением холодов

Удалите увядшие и явно пораженные листья, но избегайте полного удаления здоровой листвы, поскольку она продолжает активно участвовать в питании растения.

В случае сухой осени необходимо контролировать влажность почвы. Важно не допустить пересыхания кустов перед зимним периодом, однако избыточное увлажнение грядки также нежелательно.

Дополнительно следует удалить сорняки и проверить состояние корневой системы на предмет оголения. При необходимости аккуратно подсыпьте грунт вокруг куста, избегая засыпания центральной части.

Клещи и нематоды

Определение точной причины угнетения клубники исключительно по внешним признакам практически невозможно. Деформация листьев и замедленный рост могут быть обусловлены не только вредителями, но и заболеваниями, повреждением корневой системы или дефицитом питательных веществ.

В связи с этим, первоочередной задачей является установление истинной причины. Сильно пораженные и отстающие в развитии кусты нужно удалить, особенно при подозрении на нематоды.

Приобретайте новый посадочный материал только у проверенных поставщиков и, по возможности, в течение нескольких недель наблюдайте за ним отдельно.

Применение креолина на клубнике

Предложение некоторых садоводов приготовить 3-процентный раствор креолина и обильно опрыскать им листья вызывает серьезные сомнения.

Креолин является ветеринарным и дезинфицирующим средством, а не универсальным препаратом для защиты растений. Исторические данные об использовании каменноугольных масел в защите растений не означают, что современный бытовой или ветеринарный продукт может быть безопасно применен на ягодной культуре.

Подобное использование может привести к ожогам растений, загрязнению почвы и нежелательному контакту человека с потенциально токсичными компонентами.

В случае обнаружения конкретного вредителя или заболевания, следует выбирать препарат, официально разрешенный для земляники именно против данной проблемы, и строго соблюдать инструкцию, дозировку и сроки применения.

Ранее мы рассказали, на какие сорта огурцов стоит обратить внимание.