56% питерских IT-компаний навели лупу на сотрудников: за кем в Петербурге следят рекрутеры

Петербургские боссы отслеживают резюме действующих сотрудников.

Ищете новую работу, потому что хотете уйти со старой? Будьте осторожны. Возможно, ваш начальник уже знает об этом. Сервис SuperJob провёл опрос в Петербурге и выяснил интересные вещи про контроль на работе и испытательные сроки.

Под колпаком у HR

Треть работодателей Петербурга (36%) признались: они отслеживают резюме своих сотрудников на сайтах поиска работы, сообщает "Петербургский дневник".

Но не бойтесь, тотальной слежки нет. Большинству компаний (59%) просто не до этого. Начальники обычно следят только за ключевыми сотрудниками. Потеря такого профи — это удар по бизнесу и лишние трат.

За кем следят чаще всего?

Больше всего контролируют специалистов в сферах с высокой конкуренцией:

IT-сектор (56%). Программисты, DevOps-инженеры и "безопасники" — на вес золота. Искать им замену долго и очень дорого.

Программисты, DevOps-инженеры и "безопасники" — на вес золота. Искать им замену долго и очень дорого. Продажи (50%). Хороший продавец кормит компанию, его уход всегда болезнен.

Хороший продавец кормит компанию, его уход всегда болезнен. Банки и финансы (45%).

Производство и стройка (38–40%).

Как работодатели это делают?

HR-специалисты не сидят на сайтах ночами вручную. У них есть специальные программы. Они настраивают автопоиск по названию своей компании или телефонам сотрудников. Как только обновляется резюме — рекрутеру приходит уведомление.

Совет: если ищете работу, пока трудоустроены, скрывайте в резюме ФИО и название текущей компании. И никогда не обновляйте анкету с рабочего компьютера или корпоративного Wi-Fi.

Испытательный срок Петербурге 60% кандидатов успешно преодолевают этот этап. А вот остальным не так везет:

23% уходят сами в первые же месяцы.

уходят сами в первые же месяцы. 7% увольняет работодатель.

увольняет работодатель. 8% вообще никогда не работали с испытательным сроком.

Кто увольняется чаще всего?

Среди тех, кто бросает работу на старте, есть интересная закономерность.

Мужчины уходят чаще. 25% мужчин бросали работу на испытательном сроке по своей воле. Среди женщин таких 21%, пишет издание.

Возраст имеет значение. Чаще всего по собственному желанию в первые месяцы уходят люди в возрасте от 35 до 45 лет. У них уже есть опыт. Они быстро понимают, если обещанное на собеседовании не совпадает с реальностью, и не хотят терять время.

Деньги держат лучше. Люди с зарплатой от 150 тысяч рублей увольняются на испытательном сроке реже всех. Они более детально выбирают компанию еще до подписания договора.

Почему люди убегают в первые месяцы?

Эксперты отмечают, что главная причина увольнений на старте — это обманутые ожидания. Работнику обещали одни задачи и коллектив, а на деле вышли переработки и токсичная атмосфера.

Вторая причина — плохая адаптация. Когда новичка просто бросают в работу без помощи, он быстро выгорает и уходит.

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