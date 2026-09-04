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56% питерских IT-компаний навели лупу на сотрудников: за кем в Петербурге следят рекрутеры

Опубликовано: 4 сентября 2026 11:09
 Проверено редакцией
56% питерских IT-компаний навели лупу на сотрудников: за кем в Петербурге следят рекрутеры
56% питерских IT-компаний навели лупу на сотрудников: за кем в Петербурге следят рекрутеры
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Петербургские боссы отслеживают резюме действующих сотрудников.

Ищете новую работу, потому что хотете уйти со старой? Будьте осторожны. Возможно, ваш начальник уже знает об этом. Сервис SuperJob провёл опрос в Петербурге и выяснил интересные вещи про контроль на работе и испытательные сроки.

Под колпаком у HR

Треть работодателей Петербурга (36%) признались: они отслеживают резюме своих сотрудников на сайтах поиска работы, сообщает "Петербургский дневник".

Но не бойтесь, тотальной слежки нет. Большинству компаний (59%) просто не до этого. Начальники обычно следят только за ключевыми сотрудниками. Потеря такого профи — это удар по бизнесу и лишние трат.

За кем следят чаще всего?

Больше всего контролируют специалистов в сферах с высокой конкуренцией:

  • IT-сектор (56%). Программисты, DevOps-инженеры и "безопасники" — на вес золота. Искать им замену долго и очень дорого.
  • Продажи (50%). Хороший продавец кормит компанию, его уход всегда болезнен.
  • Банки и финансы (45%).
  • Производство и стройка (38–40%).

Как работодатели это делают?

HR-специалисты не сидят на сайтах ночами вручную. У них есть специальные программы. Они настраивают автопоиск по названию своей компании или телефонам сотрудников. Как только обновляется резюме — рекрутеру приходит уведомление.

Совет: если ищете работу, пока трудоустроены, скрывайте в резюме ФИО и название текущей компании. И никогда не обновляйте анкету с рабочего компьютера или корпоративного Wi-Fi.

Испытательный срок Петербурге 60% кандидатов успешно преодолевают этот этап. А вот остальным не так везет:

  • 23% уходят сами в первые же месяцы.
  • 7% увольняет работодатель.
  • 8% вообще никогда не работали с испытательным сроком.

Кто увольняется чаще всего?

Среди тех, кто бросает работу на старте, есть интересная закономерность.

Мужчины уходят чаще. 25% мужчин бросали работу на испытательном сроке по своей воле. Среди женщин таких 21%, пишет издание.

Возраст имеет значение. Чаще всего по собственному желанию в первые месяцы уходят люди в возрасте от 35 до 45 лет. У них уже есть опыт. Они быстро понимают, если обещанное на собеседовании не совпадает с реальностью, и не хотят терять время.

Деньги держат лучше. Люди с зарплатой от 150 тысяч рублей увольняются на испытательном сроке реже всех. Они более детально выбирают компанию еще до подписания договора.

Почему люди убегают в первые месяцы?

Эксперты отмечают, что главная причина увольнений на старте — это обманутые ожидания. Работнику обещали одни задачи и коллектив, а на деле вышли переработки и токсичная атмосфера.

Вторая причина — плохая адаптация. Когда новичка просто бросают в работу без помощи, он быстро выгорает и уходит.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько получают в Петербурге и Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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