Тюлень Крошик всё-таки уплыл! История любимчика Петербурга, который выбрал свободу

Крошик, который много лет жил в центре спасения тюленей и считался членом семьи зоозащитников, уплыл в открытое Ладожское озеро.

Крошика нашли весной 2016 года на Ладоге. Он был совсем крошечным — весил всего четыре килограмма и сильно мерз. Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев буквально выходили малыша.

Тюлененок вырос, но уезжать от спасателей категорически отказался. Его пытались выпустить на волю дважды. Но каждый раз Крошик разворачивался, вылезал из воды на берег и карабкался к людям на ручки.

В итоге его решили оставить в центре в Репино. За годы жизни рядом с человеком Крошик превратился в настоящего пухлого вальяжного барчука и любимчика соцсетей.

Школа для настоящего хищника

Специалисты понимали: тюлень должен жить в природе. Для Крошика разработали специальную программу тренировок.

Сначала ему просто бросали в воду вялую и неповоротливую рыбу. Тюлень промахивался, но быстро понял, что к чему. Занятия усложняли.

Вскоре Крошик научился ловко ловить даже самую быструю добычу. У него проснулся настоящий азарт дикого охотника.

Главный выбор в жизни

В этом году для Крошика сделали плавучий вольер на озере. Но двери в нем заколачивать не стали. Тюлень мог свободно выплывать в открытую воду в любой момент.

Сначала он просто уплывал погулять на ночь. Утром возвращался к людям сытым и довольным.

А 4 сентября Крошик принял взрослое решение — он просто не вернулся с ночной прогулки и уплыл далеко в Ладогу, сообщили основатели "Фонда друзей балтийской нерпы" Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская.

Что с Крошиком сейчас?

Специалисты не теряют его из виду. На спину тюленю прикрепили спутниковый передатчик. Он показывает, куда плывет ластоногий путешественник.

Датчик абсолютно безопасен. Когда у Крошика начнется сезонная линька, прибор просто отвалится сам вместе со старой шерстью. Спасатели верят, что в этот раз их любимчик окончательно станет полностью самостоятельным и диким тюленем.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Фонд друзей балтийской нерпы» принимает новых подопечных.