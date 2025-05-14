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Лакомятся корюшкой и приветствуют ластами: «Фонд друзей балтийской нерпы» принимает новых подопечных

Опубликовано: 14 мая 2025 09:01
Нерпа, корюшка
Лакомятся корюшкой и приветствуют ластами: «Фонд друзей балтийской нерпы» принимает новых подопечных
Городовой ру

Центр спасает и возвращает к жизни редких морских обитателей.

Балтийская нерпа — редкое и очень уязвимое животное. Она живет в Финском заливе и Ладожском озере и за последние десятилетия их численность сильно сократилась. Чтобы помочь им выжить, в Санкт-Петербурге работает «Фонд друзей балтийской нерпы» и недавно было спасено еще две особи, которые теперь находятся в безопасности.

Идея спасения нерп

Эта история в регионе началась еще в 2007 году, когда специалисты Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская основали Центр реабилитации морских млекопитающих Ленинградской области. А в 2014 году по инициативе губернатора Петербурга Георгия Полтавченко был создан именно «Фонд друзей балтийской нерпы» с собственной базой и Центром изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

Как проходит спасение и реабилитация

Когда нерпят или тюленят находят в беде: например, потерявшимися от матерей или ранеными — их доставляют в Центр фонда. Там их сначала помещают в карантинные боксы, где проводят обследование, дают лекарства и помогают набрать вес. Затем животные переезжают в бассейны, где учатся плавать, охотиться и есть рыбу. Заключительный этап — это адаптационные вольеры на свежем воздухе, где нерпы постепенно отвыкают от людей и готовятся к возвращению в дикую природу. После полного восстановления их выпускают обратно в Финский залив или Ладожское озеро.

Новые пациенты

Недавно в фонд поступили сразу два новых пациента — ладожские нерпы, которых нашли в Санкт-Петербурге и под Приозерском. Теперь их ждет восстановление и сбалансированное питание, чтобы набрать вес.

Постоянные жители Фонда

Забавная история произошла накануне: одна из нерп центра — Крошик, которую шутливо называют «заместителем директора» центра, «попросила» для себя и своего младшего друга Шлиссика отборную корюшку. Сотрудники фонда с удовольствием исполняют эти просьбы, ведь хорошее питание - залог успешного восстановления, передает группа Фонда в ВК.

Видео, на котором нерпы лакомятся рыбкой невозможно смотреть без улыбки. Животные активно плавают и едят свою «добычу», а также машут ластами и отлично себя чувствуют.

Как можно помочь

Фонд существует во многом благодаря поддержке неравнодушных людей. Ему можно помочь финансово, участвовать в волонтерских акциях или просто распространять информацию о проблемах морских млекопитающих. Каждый вклад важен, ведь за 10 лет работы фонда было спасено и возвращено в природу около сотни нерп и тюленей — это настоящая победа для природы и для всех, кто им помогает.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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