Дождь, самолеты и умная техника: как работает Пулково в непогоду

Петербург снова доказывает статус самой пасмурной столицы. На город обрушился очередной циклон. За один день на улицы выльется сумасшедшее количество воды. Но для местных жителей это не новость, да и городские службы к такому привыкли.
Пулково работает без сбоев
Многие пассажиры волновались, что из-за ливня рейсы начнут отменять один за другим. Но в Пулково только улыбаются. Для главного аэропорта Петербурга серые тучи и стена дождя — это обычные рабочие будни.
Авиагавань работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе. Самолеты взлетают и садятся по расписанию. Если задержки и есть, то не из-за питерской погоды. Главная причина — самолеты просто поздно прилетают из других регионов.
На город выльется полмесячной нормы воды
Погода сегодня действительно бьет рекорды. Синоптики предупреждают: за день может выпасть до 25 миллиметров осадков, рассказал синоптик Михаил Леус. Для Петербурга это от третьей части до половины всей месячной нормы!
Из-за сильного ливня в городе объявили «жёлтый» уровень опасности. Он действует с 9:00 до 21:00.
Кроме того, в городе ощутимо похолодало. Термометры покажут всего +14…+16 градусов, что ниже нормы на пару градусов. Атмосферное давление резко упало — метеозависимым сегодня может быть несладко.
Городские службы наготове, а реки выходят из берегов
В Ленинградской области ситуация не лучше. Там ждут не только дожди, но и грозы. Из-за изобилия осадков в реках Тосно и Тигода начинает подниматься уровень воды, эксперты следят за риском подтоплений.
В самом Петербурге в усиленный режим перешел «Водоканал». На улицы вывели дополнительные бригады, которые дежурят у самых проблемных остановок и перекрестков.
Когда это закончится?
Терпеть осталось недолгo. Основной удар циклона пришелся на пятницу. Уже в субботу интенсивность дождей заметно снизится, а небесная канцелярия даст петербуржцам передышку.
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург прорвется запоздалое тепло.