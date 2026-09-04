Дождь, самолеты и умная техника: как работает Пулково в непогоду

Погода сегодня бьет рекорды.

Петербург снова доказывает статус самой пасмурной столицы. На город обрушился очередной циклон. За один день на улицы выльется сумасшедшее количество воды. Но для местных жителей это не новость, да и городские службы к такому привыкли.

Пулково работает без сбоев

Многие пассажиры волновались, что из-за ливня рейсы начнут отменять один за другим. Но в Пулково только улыбаются. Для главного аэропорта Петербурга серые тучи и стена дождя — это обычные рабочие будни.

Авиагавань работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе. Самолеты взлетают и садятся по расписанию. Если задержки и есть, то не из-за питерской погоды. Главная причина — самолеты просто поздно прилетают из других регионов.

На город выльется полмесячной нормы воды

Погода сегодня действительно бьет рекорды. Синоптики предупреждают: за день может выпасть до 25 миллиметров осадков, рассказал синоптик Михаил Леус. Для Петербурга это от третьей части до половины всей месячной нормы!

Из-за сильного ливня в городе объявили «жёлтый» уровень опасности. Он действует с 9:00 до 21:00.

Кроме того, в городе ощутимо похолодало. Термометры покажут всего +14…+16 градусов, что ниже нормы на пару градусов. Атмосферное давление резко упало — метеозависимым сегодня может быть несладко.

Городские службы наготове, а реки выходят из берегов

В Ленинградской области ситуация не лучше. Там ждут не только дожди, но и грозы. Из-за изобилия осадков в реках Тосно и Тигода начинает подниматься уровень воды, эксперты следят за риском подтоплений.

В самом Петербурге в усиленный режим перешел «Водоканал». На улицы вывели дополнительные бригады, которые дежурят у самых проблемных остановок и перекрестков.

Когда это закончится?

Терпеть осталось недолгo. Основной удар циклона пришелся на пятницу. Уже в субботу интенсивность дождей заметно снизится, а небесная канцелярия даст петербуржцам передышку.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург прорвется запоздалое тепло.