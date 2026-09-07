Метро вместо гаражей и подземка на 3,1 тыс. «квадратов»: что появится в глухом «треугольнике» Невского района

В Северной столице появится новая станция метро «Фарфоровская».

В Невском районе Петербурга планируют построить новую станцию метро «Фарфоровская». Она станет частью будущей Кольцевой линии.

Проект планировки территории уже вынесли на общественные обсуждения, поэтому появились первые подробности, которые рассказывает "ДП".

Где именно появятся павильоны

Станция расположится в «треугольнике» между Железнодорожным и Белевским проспектами, а также железнодорожными путями.

Сейчас эта локация выглядит довольно уныло. Жилых домов здесь нет — территорию занимают гаражи, промзоны и склады.

Сам вестибюль сделают подземным. Его площадь составит около 3,1 тысячи квадратных метров. На поверхность будут выходить два павильона для входа и выхода пассажиров.

Новые дороги и снос складов

Строительство метро — лишь часть большого проекта. Вместе со станцией в районе планируют серьезно обновить дороги:

Продлят Глухоозёрское шоссе. Его протянут до Белевского проспекта. Это будет новая четырехполосная магистраль вдоль железной дороги Московского направления.

Его протянут до Белевского проспекта. Это будет новая четырехполосная магистраль вдоль железной дороги Московского направления. Ради дороги снесут постройки. Под снос пойдут здания на трех участках, где сейчас находятся склады и транспортные объекты.

Под снос пойдут здания на трех участках, где сейчас находятся склады и транспортные объекты. Обновят улицы. Реконструируют Железнодорожный проспект (на участке от проспекта Обуховской Обороны) и прилегающий внутриквартальный проезд.

Сама Кольцевая линия — давняя мечта петербуржцев. По задумке проектировщиков, она дублирует логику кольцевой ветки в Москве: свяжет между собой спальные районы и разные ветки подземки.

Это позволит пассажирам пересаживаться с одной линии на другую без поездок через загруженный центр города.

Когда ждать открытия?

Быстро прокатиться от «Фарфоровской» не получится. Проект рассчитан на далекую перспективу.

Согласно Генеральному плану Петербурга, и строительство дорог, и появление самой станции метро запланированы не ранее 2040 года. Сейчас городские власти лишь закладывают градостроительную основу под будущее строительство.

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