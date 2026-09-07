Синоптики обновили данные: погода новой недели

Подробный прогноз погоды на рабочую неделю.

В первые дни недели на юге страны сохранится облачная погода с кучево-дождевыми массивами, которые будут сдерживать прогрев воздуха. Однако к середине недели атмосферные процессы изменятся, и столбики термометров устремятся вверх: в Причерноморье ожидается +26...+31, в низовьях Волги, Дона и регионах Кавказа — +23...+28. Температура морской воды у побережья Кавказа составит 23–26, у берегов Крыма — 22–25, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Прогноз по федеральным округам

В Среднем Поволжье дожди задержатся до среды, поэтому дневной прогрев будет ограничен +13...+18. К концу недели облака рассеются, и воздух прогреется до +20...+25.

На Северо-Западе продолжат действовать атлантические циклоны, приносящие периодические осадки. Однако вместе с ненастьем в регион поступают тёплые воздушные массы: дневная температура на севере повысится до +10...+15, в южной части — до +16...+21.

В Центральной России циклоны окажут влияние только в понедельник и пятницу. Большую часть недели в регионе будет солнечно, существенные осадки маловероятны. В начале недели сохранится аномальная прохлада, но постепенно воздух станет прогреваться, и во второй половине недели днём ожидается +20...+25, в Черноземье — до +25...+30.

На Урале в первые дни ещё жарко — до +27...+32. Со среды к отрогам гор начнут пробиваться прохладные воздушные массы, возможны локальные грозовые дожди, и температура понизится до +20...+25.

Южная Сибирь будет под влиянием азиатского антициклона, поэтому установится солнечная погода с большими суточными колебаниями. Ночи будут прохладными, местами возможны заморозки, а днём воздух прогреется до +29, на востоке — до +26.

На юге Дальнего Востока будет наблюдаться преимущественно солнечная погода, лишь местами кратковременные ливни. Днём +20...+25.

Погода в крупных городах

В Санкт-Петербурге небольшие дожди начнутся во вторую половину недели. Днём ожидается +17...+20, лишь в понедельник и пятницу будет немного прохладнее. Над Москвой дождевые облака появятся в понедельник и пятницу. Дневная температура повысится с +12...+15 в начале недели до +22...+25 к её концу.

Вывод

Рабочая неделя в большинстве регионов страны разделится на две части: дождливое начало и тёплое продолжение. К выходным в центре и на юге установится по-летнему тёплая погода, а на Урале и в Сибири начнётся постепенное охлаждение.

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