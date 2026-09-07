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"Десяткам" — овчарка, "тройкам" — пудель: какая порода идеально подходит вам по дате рождения

Опубликовано: 7 сентября 2026 08:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
"Десяткам" — овчарка, "тройкам" — пудель: какая порода идеально подходит вам по дате рождения
фото legion-media
Игра чисел или подсказка к душе

В мире, где цифры встречаются на каждом шагу, некоторые видят в них скрытый смысл — даже при выборе четвероногого друга.

Нумерологи утверждают: число дня рождения хранит энергетический код, который может резонировать с характером подходящей породы. Не стоит воспринимать это как строгий приговор — скорее как любопытную подсказку.

Как вычислить свой «собачий» код

Всё несложно: возьмите число своего дня рождения и сведите его к одной цифре. Например, если родились 11‑го — 1 + 1 = 2; если 28‑го — 2 + 8 = 10, а потом 1 + 0 = 1. Месяц и год при этом не учитывают. Дальше остаётся соотнести получившуюся цифру с рекомендуемой породой.

Какие породы «подходят» по числам

  • 1, 10, 19, 28 — немецкая овчарка: для прирождённых лидеров, которым нужен верный и дисциплинированный напарник;
  • 2, 11, 20, 29 — золотистый ретривер: для чутких и заботливых людей, ценящих тепло и безусловную любовь;
  • 3, 12, 21, 30 — пудель: для генераторов идей, которым важна сообразительность и готовность к новым задачам;
  • 4, 13, 22, 31 — бигль: для надёжных и уравновешенных, кто ищет преданного и общительного компаньона;
  • 5, 14, 23 — питбуль: для энергичных и независимых, готовых развеивать стереотипы и ценить преданность;
  • 6, 15, 24 — ши‑тцу: для хранителей уюта, которым важнее близость и нежность, чем долгие прогулки;
  • 7, 16, 25 — бордер‑колли: для мыслителей, которым нужен умный партнёр и совместные задачи;
  • 8, 17, 26 — йоркширский терьер: для ценителей стиля, которым по душе элегантность и внимание;
  • 9, 27 — чихуахуа: для эмоциональных и чувствительных личностей, которые ценят внимание, уют и любят быть в центре событий.

Нумерологическая подборка пород — это скорее развлечение и повод задуматься, а не руководство к действию. Гораздо важнее учитывать образ жизни, готовность к воспитанию и личные чувства. Пусть цифры подсказывают, но окончательное решение рождается там, где встречается сердце человека и взгляд собаки.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему охотники не едят голубей, хотя их так много.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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