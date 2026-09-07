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Газ и дрова - прошлый век: умные россияне переходят на новые техники обогрева – многие владельцы домов даже не догадываются, что так можно

Опубликовано: 7 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Газ и дрова - прошлый век: умные россияне переходят на новые техники обогрева – многие владельцы домов даже не догадываются, что так можно
фото legion-media
Чем сегодня заменяют печи и газовые котлы

Традиционная печь и магистральный газ перестают быть безальтернативными вариантами для частного дома. Все больше людей ищут способ греть жилище без угольной пыли, дровяных складов и постоянных походов к топке.

Рынок уже предлагает несколько рабочих решений, которые меняют сам подход к отоплению.

Тепловой насос вместо котла

Самый обсуждаемый вариант — тепловой насос, который переносит энергию с улицы внутрь дома. При умеренных морозах система выдает в несколько раз больше тепла, чем тратит электричества.

Но чем сильнее холод, тем сложнее насосу работать, поэтому для холодных регионов нужны низкотемпературные модели и резервный источник. Разновидность «воздух — вода» греет теплоноситель для теплого пола или радиаторов и особенно эффективна в хорошо утепленных домах.

Панели, теплый пол и умная автоматика

  • инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а поверхности — стены, мебель, людей, и создают ощущение тепла почти сразу после включения;
  • электрический теплый пол равномерно прогревает помещение, но требует правильной укладки, отдельных автоматов и терморегуляторов;
  • комнатные термостаты снижают температуру ночью и в пустом доме — это дает заметную экономию;
  • рекуператоры возвращают часть тепла уходящего воздуха и сокращают потери при проветривании.

Любая современная система проиграет старым щелям и тонким стенам, поэтому начинать нужно с утепления. Выбор оборудования зависит от климата, тарифов на электричество и площади дома. Часто качественная герметизация окон и кровли дает больше, чем дорогая техника.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем заправить грядки под чеснок.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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