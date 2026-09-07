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Яблочный тарт-татен: лучше, чем в кондитерских Парижа — легендарный рецепт

Опубликовано: 7 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Яблочный тарт-татен: лучше, чем в кондитерских Парижа — легендарный рецепт
Яблочный тарт-татен: лучше, чем в кондитерских Парижа — легендарный рецепт
Городовой ру
Рецепт перевернутого пирога

Представляем вашему вниманию классический рецепт перевернутого яблочного пирога, родиной которого является Франция. Тарт Татен получил широкое признание во всем мире, однако его приготовление достигло особого совершенства в Париже.

Для приготовления потребуются:

Для теста:
  • Мука — 150 граммов;
  • Сливочное масло — 80 граммов;
  • Яичный желток — 1 шт.;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Холодная вода — 25 миллилитров.
Для начинки:
  • Яблоки твердых кислых сортов — 5 штук;
  • Сахарный песок — 180 граммов;
  • Сливочное масло — 20 граммов;
  • Молотая корица — 1 чайная ложка;
  • Коньяк — 20 миллилитров.

Приготовление:

В первую очередь необходимо приготовить тесто. Для этого муку следует перетереть с мелко нарезанным сливочным маслом. Затем добавить яичный желток, соль и холодную воду. Продолжительное вымешивание теста не требуется. Сформируйте шар из теста и приступайте к подготовке начинки.

Яблоки необходимо очистить и нарезать дольками. В форму для выпечки поместите сливочное масло, сахар и корицу. Нагревайте на среднем огне, непрерывно помешивая, до начала плавления сахара.

Равномерно распределите сахарную смесь по дну формы и выложите сверху яблоки.

Укладку следует производить максимально плотно по спирали, двигаясь от внешнего края формы к её центру.

Из теста формируется пласт, диаметр которого незначительно превышает размер формы. Его необходимо аккуратно перенести в форму, подвернуть края внутрь, создавая таким образом импровизированную «крышку».

Выпекание тарт-татена осуществляется при температуре 200 градусов Цельсия в течение 35 минут.

Ранее мы рассказали, как сделать котлеты по рецепту шефа Ивлева.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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