Яблочный тарт-татен: лучше, чем в кондитерских Парижа — легендарный рецепт

Представляем вашему вниманию классический рецепт перевернутого яблочного пирога, родиной которого является Франция. Тарт Татен получил широкое признание во всем мире, однако его приготовление достигло особого совершенства в Париже.
Для приготовления потребуются:Для теста:
- Мука — 150 граммов;
- Сливочное масло — 80 граммов;
- Яичный желток — 1 шт.;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Холодная вода — 25 миллилитров.
- Яблоки твердых кислых сортов — 5 штук;
- Сахарный песок — 180 граммов;
- Сливочное масло — 20 граммов;
- Молотая корица — 1 чайная ложка;
- Коньяк — 20 миллилитров.
Приготовление:
В первую очередь необходимо приготовить тесто. Для этого муку следует перетереть с мелко нарезанным сливочным маслом. Затем добавить яичный желток, соль и холодную воду. Продолжительное вымешивание теста не требуется. Сформируйте шар из теста и приступайте к подготовке начинки.
Яблоки необходимо очистить и нарезать дольками. В форму для выпечки поместите сливочное масло, сахар и корицу. Нагревайте на среднем огне, непрерывно помешивая, до начала плавления сахара.
Равномерно распределите сахарную смесь по дну формы и выложите сверху яблоки.
Укладку следует производить максимально плотно по спирали, двигаясь от внешнего края формы к её центру.
Из теста формируется пласт, диаметр которого незначительно превышает размер формы. Его необходимо аккуратно перенести в форму, подвернуть края внутрь, создавая таким образом импровизированную «крышку».
Выпекание тарт-татена осуществляется при температуре 200 градусов Цельсия в течение 35 минут.
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