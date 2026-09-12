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Пенсионерам 1953–1966 г.р. может прийти на карту разовая выплата. Доступна ли она вам?

Опубликовано: 12 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Пенсионерам 1953–1966 г.р. может прийти на карту разовая выплата. Доступна ли она вам?
Пенсионерам 1953–1966 г.р. может прийти на карту разовая выплата. Доступна ли она вам?
Городовой ру
Интернет пестрит сообщениями о щедрых компенсациях за трудовой стаж в начале двухтысячных.

Реальность оказывается прозаичнее: сам по себе факт работы в период 2002–2004 годов не означает автоматическое право на деньги.

Разберемся, от чего зависит успех получения средств.

Кто успел накопить пенсию

Накопительная часть формировалась далеко не у всех. Под проверку попадают:

  • мужчины, появившиеся на свет в 1953–1966 годах;
  • женщины 1957–1966 годов рождения;
  • все граждане 1967 года рождения и младше;
  • те, кто участвовал в программе софинансирования или вложил материнский капитал в пенсию.

Но есть подвох: при серой зарплате или недобросовестном работодателе счет мог остаться пустым, даже если вы официально числились в штате.

Условия для разовой выплаты

В 2026 году применяется норматив в 270 месяцев. Механика проста: берем общую сумму накоплений, делим на 270 и смотрим на результат.

Если полученная цифра не дотягивает до 10% прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1 628,80 рубля в месяц), государство разрешает забрать всё разом. Граничная сумма для разовой выплаты — 439 776 рублей.

Превысили порог? Тогда вас ждет ежемесячная накопительная пенсия.

Отдельный режим действует для добровольных отчислений и средств маткапитала: их выплачивают частями в течение срока, который выбирает получатель, но не короче 10 лет.

Алгоритм действий

Главное правило: деньги не перечислят без вашего заявления.

Начните с заказа выписки о состоянии лицевого счета. Это можно сделать через портал Госуслуг или обратившись в клиентский офис СФР.

Из документа вы узнаете, где размещены средства: в государственном фонде или в частном НПФ.

Заявление подается через:

  • Госуслуги;
  • МФЦ;
  • офис СФР;
  • напрямую в негосударственный пенсионный фонд.

Рекомендация эксперта

Не откладывайте проверку на потом. За годы сменились десятки работодателей, фонды реорганизовывались, и многие просто не в курсе своих накоплений.

Зайдите на Госуслуги сегодня вечером — на запрос выписки уйдет пара минут. Возможно, вас ждет приятный финансовый сюрприз.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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