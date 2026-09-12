Пенсионерам 1953–1966 г.р. может прийти на карту разовая выплата. Доступна ли она вам?

Реальность оказывается прозаичнее: сам по себе факт работы в период 2002–2004 годов не означает автоматическое право на деньги.
Разберемся, от чего зависит успех получения средств.
Кто успел накопить пенсию
Накопительная часть формировалась далеко не у всех. Под проверку попадают:
- мужчины, появившиеся на свет в 1953–1966 годах;
- женщины 1957–1966 годов рождения;
- все граждане 1967 года рождения и младше;
- те, кто участвовал в программе софинансирования или вложил материнский капитал в пенсию.
Но есть подвох: при серой зарплате или недобросовестном работодателе счет мог остаться пустым, даже если вы официально числились в штате.
Условия для разовой выплаты
В 2026 году применяется норматив в 270 месяцев. Механика проста: берем общую сумму накоплений, делим на 270 и смотрим на результат.
Если полученная цифра не дотягивает до 10% прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1 628,80 рубля в месяц), государство разрешает забрать всё разом. Граничная сумма для разовой выплаты — 439 776 рублей.
Превысили порог? Тогда вас ждет ежемесячная накопительная пенсия.
Отдельный режим действует для добровольных отчислений и средств маткапитала: их выплачивают частями в течение срока, который выбирает получатель, но не короче 10 лет.
Алгоритм действий
Главное правило: деньги не перечислят без вашего заявления.
Начните с заказа выписки о состоянии лицевого счета. Это можно сделать через портал Госуслуг или обратившись в клиентский офис СФР.
Из документа вы узнаете, где размещены средства: в государственном фонде или в частном НПФ.
Заявление подается через:
- Госуслуги;
- МФЦ;
- офис СФР;
- напрямую в негосударственный пенсионный фонд.
Рекомендация эксперта
Не откладывайте проверку на потом. За годы сменились десятки работодателей, фонды реорганизовывались, и многие просто не в курсе своих накоплений.
Зайдите на Госуслуги сегодня вечером — на запрос выписки уйдет пара минут. Возможно, вас ждет приятный финансовый сюрприз.