Пенсионерам 1953–1966 г.р. может прийти на карту разовая выплата. Доступна ли она вам?

Интернет пестрит сообщениями о щедрых компенсациях за трудовой стаж в начале двухтысячных.

Реальность оказывается прозаичнее: сам по себе факт работы в период 2002–2004 годов не означает автоматическое право на деньги.

Разберемся, от чего зависит успех получения средств.

Кто успел накопить пенсию

Накопительная часть формировалась далеко не у всех. Под проверку попадают:

мужчины, появившиеся на свет в 1953–1966 годах;

женщины 1957–1966 годов рождения;

все граждане 1967 года рождения и младше;

те, кто участвовал в программе софинансирования или вложил материнский капитал в пенсию.

Но есть подвох: при серой зарплате или недобросовестном работодателе счет мог остаться пустым, даже если вы официально числились в штате.

Условия для разовой выплаты

В 2026 году применяется норматив в 270 месяцев. Механика проста: берем общую сумму накоплений, делим на 270 и смотрим на результат.

Если полученная цифра не дотягивает до 10% прожиточного минимума пенсионера (в 2026 году это 1 628,80 рубля в месяц), государство разрешает забрать всё разом. Граничная сумма для разовой выплаты — 439 776 рублей.

Превысили порог? Тогда вас ждет ежемесячная накопительная пенсия.

Отдельный режим действует для добровольных отчислений и средств маткапитала: их выплачивают частями в течение срока, который выбирает получатель, но не короче 10 лет.

Алгоритм действий

Главное правило: деньги не перечислят без вашего заявления.

Начните с заказа выписки о состоянии лицевого счета. Это можно сделать через портал Госуслуг или обратившись в клиентский офис СФР.

Из документа вы узнаете, где размещены средства: в государственном фонде или в частном НПФ.

Заявление подается через:

Госуслуги;

МФЦ;

офис СФР;

напрямую в негосударственный пенсионный фонд.

Рекомендация эксперта

Не откладывайте проверку на потом. За годы сменились десятки работодателей, фонды реорганизовывались, и многие просто не в курсе своих накоплений.

Зайдите на Госуслуги сегодня вечером — на запрос выписки уйдет пара минут. Возможно, вас ждет приятный финансовый сюрприз.