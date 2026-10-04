Море в разрезе и хрустальный двор: выбираем маршрут по Русскому музею

Мало кто знает, но Русский музей — это не одно здание, а целый комплекс дворцов в самом центре Петербурга. И прямо сейчас там проходит сразу десяток крутых выставок.
Легенды живописи: Шишкин и образ женщины
Начать прогулку стоит с главных площадок — Михайловского дворца и Корпуса Бенуа.
Главный хит этой осени — выставка «Иван Шишкин. Русский лес» в Корпусе Бенуа. Там собрали лучшие пейзажи мастера. Выставка работает до 9 ноября, так что стоит поспешить.
В Михайловском дворце обратите внимание на проект «Великая». Он рассказывает, как менялся образ женщины в русском искусстве на протяжении веков. А рядом, в Академических залах, висят уютные гравюры с видами старого Петербурга XIX века.
Портреты и дух истории: Мраморный дворец и Михайловский замок
Если вам ближе портреты и дух старины, выбирайте эти две локации.
- В Мраморном дворце до 19 октября показывают душевные работы Василия Тропинина. А до января открыта выставка театрального художника Николая Акимова.
- Михайловский замок сам по себе похож на сказочный форт. Внутри идет постоянная экспозиция исторического портрета. Бонус: по тому же билету можно зайти в действующую Церковь Архангела Михаила.
Стекло, хрусталь и море для детей
Русский музей — это не только картины в рамах.
В роскошных залах Строгановского дворца до 26 октября работают сразу три выставки. Там показывают редкие изделия из стекла, камня и фарфора. Выглядит очень изящно.
Идете на прогулку с детьми? Загляните в Восточный павильон. Для детей там открыли интерактивную выставку «Стихия Айвазовского. Море в разрезе».
Золотая осень в Летнем саду
После шумных музейных залов приятно подышать воздухом. Пройдитесь по желтым аллеям Летнего сада.
Загляните в Кофейный домик. До 31 октября там идет ботаническая выставка «Цветочное очарование». Это отличная точка, чтобы закончить прогулку.
Лайфхаки для посетителей
- Смотрите на даты. Большинство осенних выставок закроются уже в конце октября.
- Не стойте в очередях. Покупайте билеты заранее на официальном сайте Русского музея. Это сбережет вам кучу времени.
- Не пытайтесь успеть всё. Обойти все дворцы за один день нереально. Выберите 1–2 локации и наслаждайтесь искусством без спешки.
Ранее «Городовой» рассказывал, как Петр I создал самый необычный музей России.