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Море в разрезе и хрустальный двор: выбираем маршрут по Русскому музею

Опубликовано: 4 октября 2026 14:52
 Проверено редакцией
Море в разрезе и хрустальный двор: выбираем маршрут по Русскому музею
Море в разрезе и хрустальный двор: выбираем маршрут по Русскому музею
Global Look Press / Zamir Usmanov
Осень — лучшее время для теплых музейных прогулок.

Мало кто знает, но Русский музей — это не одно здание, а целый комплекс дворцов в самом центре Петербурга. И прямо сейчас там проходит сразу десяток крутых выставок.

Легенды живописи: Шишкин и образ женщины

Начать прогулку стоит с главных площадок — Михайловского дворца и Корпуса Бенуа.

Главный хит этой осени — выставка «Иван Шишкин. Русский лес» в Корпусе Бенуа. Там собрали лучшие пейзажи мастера. Выставка работает до 9 ноября, так что стоит поспешить.

В Михайловском дворце обратите внимание на проект «Великая». Он рассказывает, как менялся образ женщины в русском искусстве на протяжении веков. А рядом, в Академических залах, висят уютные гравюры с видами старого Петербурга XIX века.

Портреты и дух истории: Мраморный дворец и Михайловский замок

Если вам ближе портреты и дух старины, выбирайте эти две локации.

  • В Мраморном дворце до 19 октября показывают душевные работы Василия Тропинина. А до января открыта выставка театрального художника Николая Акимова.
  • Михайловский замок сам по себе похож на сказочный форт. Внутри идет постоянная экспозиция исторического портрета. Бонус: по тому же билету можно зайти в действующую Церковь Архангела Михаила.

Стекло, хрусталь и море для детей

Русский музей — это не только картины в рамах.

В роскошных залах Строгановского дворца до 26 октября работают сразу три выставки. Там показывают редкие изделия из стекла, камня и фарфора. Выглядит очень изящно.

Идете на прогулку с детьми? Загляните в Восточный павильон. Для детей там открыли интерактивную выставку «Стихия Айвазовского. Море в разрезе».

Золотая осень в Летнем саду

После шумных музейных залов приятно подышать воздухом. Пройдитесь по желтым аллеям Летнего сада.

Загляните в Кофейный домик. До 31 октября там идет ботаническая выставка «Цветочное очарование». Это отличная точка, чтобы закончить прогулку.

Лайфхаки для посетителей

  • Смотрите на даты. Большинство осенних выставок закроются уже в конце октября.
  • Не стойте в очередях. Покупайте билеты заранее на официальном сайте Русского музея. Это сбережет вам кучу времени.
  • Не пытайтесь успеть всё. Обойти все дворцы за один день нереально. Выберите 1–2 локации и наслаждайтесь искусством без спешки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петр I создал самый необычный музей России.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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