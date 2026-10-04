Море в разрезе и хрустальный двор: выбираем маршрут по Русскому музею

Осень — лучшее время для теплых музейных прогулок.

Мало кто знает, но Русский музей — это не одно здание, а целый комплекс дворцов в самом центре Петербурга. И прямо сейчас там проходит сразу десяток крутых выставок.

Легенды живописи: Шишкин и образ женщины

Начать прогулку стоит с главных площадок — Михайловского дворца и Корпуса Бенуа.

Главный хит этой осени — выставка «Иван Шишкин. Русский лес» в Корпусе Бенуа. Там собрали лучшие пейзажи мастера. Выставка работает до 9 ноября, так что стоит поспешить.

В Михайловском дворце обратите внимание на проект «Великая». Он рассказывает, как менялся образ женщины в русском искусстве на протяжении веков. А рядом, в Академических залах, висят уютные гравюры с видами старого Петербурга XIX века.

Портреты и дух истории: Мраморный дворец и Михайловский замок

Если вам ближе портреты и дух старины, выбирайте эти две локации.

В Мраморном дворце до 19 октября показывают душевные работы Василия Тропинина. А до января открыта выставка театрального художника Николая Акимова.

до 19 октября показывают душевные работы Василия Тропинина. А до января открыта выставка театрального художника Николая Акимова. Михайловский замок сам по себе похож на сказочный форт. Внутри идет постоянная экспозиция исторического портрета. Бонус: по тому же билету можно зайти в действующую Церковь Архангела Михаила.

Стекло, хрусталь и море для детей

Русский музей — это не только картины в рамах.

В роскошных залах Строгановского дворца до 26 октября работают сразу три выставки. Там показывают редкие изделия из стекла, камня и фарфора. Выглядит очень изящно.

Идете на прогулку с детьми? Загляните в Восточный павильон. Для детей там открыли интерактивную выставку «Стихия Айвазовского. Море в разрезе».

Золотая осень в Летнем саду

После шумных музейных залов приятно подышать воздухом. Пройдитесь по желтым аллеям Летнего сада.

Загляните в Кофейный домик. До 31 октября там идет ботаническая выставка «Цветочное очарование». Это отличная точка, чтобы закончить прогулку.

Лайфхаки для посетителей

Смотрите на даты. Большинство осенних выставок закроются уже в конце октября.

Большинство осенних выставок закроются уже в конце октября. Не стойте в очередях. Покупайте билеты заранее на официальном сайте Русского музея. Это сбережет вам кучу времени.

Покупайте билеты заранее на официальном сайте Русского музея. Это сбережет вам кучу времени. Не пытайтесь успеть всё. Обойти все дворцы за один день нереально. Выберите 1–2 локации и наслаждайтесь искусством без спешки.

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