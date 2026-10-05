Когда менять резину на зиму в 2026 году: важные нюансы и ориентиры для регионов России

Осенью спор о смене резины делит водителей на два лагеря: одни едут на сервис сразу, другие ждут первого снега.
Второй подход ежегодно заканчивается массовыми ДТП на холодном асфальте. Ориентир тут один — температура, а не дата в календаре.
Почему +7°C — уже повод
Летний состав рассчитан на жару, а на холоде дубеет: тормозной путь вырастает в полтора-два раза даже на сухой дороге. Зимняя резина остается мягкой, но в тепле шипы изнашиваются моментально. С «шиповкой» лучше не спешить и ехать на переобувку при стабильных +5°C.
Две типичные ошибки
- Ждать снега. Сцепление падает задолго до осадков: если неделями держится +4°C, тянуть рискованно.
- Доверять дневному теплу. Днем бывает +10°C, а ночью ударит заморозок, и на ледяной корке летний протектор бессилен.
Ориентир по регионам
Поволжью и Центральной России пора записываться в сервис в середине октября, Уралу и Сибири — с начала октября, югу — ближе к ноябрю.
Короткий вывод
Полезная привычка — следить за прогнозом и держать в бардачке термометр. Иней по утрам и +5°C в приложении — сигнал записаться на шиномонтаж заранее: это дешевле, чем ремонт после заноса.
Читайте также:
Осенние каникулы — длиннее зимних в 2026 году: когда начнутся и сколько продлятся
Пенсионерам 1951–1971 годов рождения: проверьте старый стаж — надбавка к пенсии составит до 10 тысяч
Не одна, а две прибавки: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды — на 6,8% и 3,3%