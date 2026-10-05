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Когда менять резину на зиму в 2026 году: важные нюансы и ориентиры для регионов России

Опубликовано: 5 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда менять резину на зиму в 2026 году: важные нюансы и ориентиры для регионов России
фото Global Look Press
Почему нужно смотрить на градусник, а не на календарь

Осенью спор о смене резины делит водителей на два лагеря: одни едут на сервис сразу, другие ждут первого снега.

Второй подход ежегодно заканчивается массовыми ДТП на холодном асфальте. Ориентир тут один — температура, а не дата в календаре.

Почему +7°C — уже повод

Летний состав рассчитан на жару, а на холоде дубеет: тормозной путь вырастает в полтора-два раза даже на сухой дороге. Зимняя резина остается мягкой, но в тепле шипы изнашиваются моментально. С «шиповкой» лучше не спешить и ехать на переобувку при стабильных +5°C.

Две типичные ошибки

  1. Ждать снега. Сцепление падает задолго до осадков: если неделями держится +4°C, тянуть рискованно.
  2. Доверять дневному теплу. Днем бывает +10°C, а ночью ударит заморозок, и на ледяной корке летний протектор бессилен.

Ориентир по регионам

Поволжью и Центральной России пора записываться в сервис в середине октября, Уралу и Сибири — с начала октября, югу — ближе к ноябрю.

Короткий вывод

Полезная привычка — следить за прогнозом и держать в бардачке термометр. Иней по утрам и +5°C в приложении — сигнал записаться на шиномонтаж заранее: это дешевле, чем ремонт после заноса.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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