Держит своя квартира, но манит зарплата: ради чего петербуржцы готовы переехать в другой город

Кажется, что заставить петербуржца уехать из города мостов, музеев и любимых кофеен почти невозможно. Но статистика говорит об обратном.
Почти 80% жителей Петербурга готовы упаковать чемоданы и отправиться в другой регион. Главное условие — хороший карьерный рост, сообщает "Бизнес ФМ Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитиков hh.ru и и Группы Ренессанс Страхование.
Деньги правят бал
Главный двигатель релокации — это доход. Повышение зарплаты назвали ключевым фактором 84% опрошенных. Ради солидной прибавки люди согласны терпеть дорожные хлопоты и адаптацию на новом месте.
Правда, бросаться в омут с головой готовы не все:
- 17% согласятся на переезд моментально, если предложат повышение;
- 58% поедут только ради действительно крупного карьерного скачка;
Среди других причин для переезда — интересные профессиональные задачи (56%), желание жить в более комфортной среде (49%) и нехватка солнца (46% мечтают о мягком и теплом климате). Еще 34% привлекают регионы с более дешевым жильем.
Зумеры — самые легкие на подъем
Быстрее всех собирает чемоданы молодежь. Среди зумеров (от 18 до 24 лет) каждый четвертый (28%) готов уехать без долгих раздумий. У них еще нет крепких бытовых привязок, поэтому они открыты к экспериментам.
Люди постарше подходят к вопросу осторожнее:
- Среди миллениалов сразу согласиться готовы 20%;
- В категории 45+ — 22%.
Главный якорь — своя квартира
Далеко не все готовы покинуть берега Невы. Около 16% горожан сделают все возможное, чтобы отказаться от перевода в другой филиал. А еще 6% предпочтут просто уволиться, если руководство начнет настаивать.
Что же держит людей дома?
- Своя недвижимость (57%). Продавать или сдавать квартиру — лишний стресс.
- Привычная инфраструктура (36%). Хорошие школы для детей, проверенные поликлиники и детсады рядом с домом.
- Друзья и семья (34%). Не хочется терять близкий круг общения.
- Культурная жизнь (23%). Театры, выставки и атмосфера Петербурга держат крепко.
- Хороший доход на месте (20%). Многие считают, что и в Петербурге можно зарабатывать на уровне столицы.
Куда чаще всего уезжают и чем заманивают компании?
Чаще всего специалисты из Петербурга смотрят в сторону трех направлений:
- Москва — за максимальными зарплатами и масштабом;
- Южные регионы (Краснодарский край, Сочи) — за морем, мягким климатом и солнцем;
- Крупные промышленные хабы Сибири, Урала и Дальнего Востока — за уникальным опытом и «северными» надбавками.
Сегодня в российских регионах наблюдается серьезный дефицит квалифицированных кадров — от инженеров и производственников до IT-специалистов и врачей.
Чтобы переманить профессионалов из Северной столицы, работодатели все чаще предлагают так называемые «релокационные пакеты». Они компенсируют аренду жилья, оплачивают переезд всей семье и выплачивают солидные подъемные.
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