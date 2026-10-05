Держит своя квартира, но манит зарплата: ради чего петербуржцы готовы переехать в другой город

Петербуржцы искренне любят свой город и ценят привычный уют. Но если на горизонте маячит крутой проект с высокой зарплатой и понятными перспективами, большинство всё же выберет развитие.

Кажется, что заставить петербуржца уехать из города мостов, музеев и любимых кофеен почти невозможно. Но статистика говорит об обратном.

Почти 80% жителей Петербурга готовы упаковать чемоданы и отправиться в другой регион. Главное условие — хороший карьерный рост, сообщает "Бизнес ФМ Санкт-Петербург" со ссылкой на аналитиков hh.ru и и Группы Ренессанс Страхование.

Деньги правят бал

Главный двигатель релокации — это доход. Повышение зарплаты назвали ключевым фактором 84% опрошенных. Ради солидной прибавки люди согласны терпеть дорожные хлопоты и адаптацию на новом месте.

Правда, бросаться в омут с головой готовы не все:

17% согласятся на переезд моментально, если предложат повышение;

согласятся на переезд моментально, если предложат повышение; 58% поедут только ради действительно крупного карьерного скачка;

Среди других причин для переезда — интересные профессиональные задачи (56%), желание жить в более комфортной среде (49%) и нехватка солнца (46% мечтают о мягком и теплом климате). Еще 34% привлекают регионы с более дешевым жильем.

Зумеры — самые легкие на подъем

Быстрее всех собирает чемоданы молодежь. Среди зумеров (от 18 до 24 лет) каждый четвертый (28%) готов уехать без долгих раздумий. У них еще нет крепких бытовых привязок, поэтому они открыты к экспериментам.

Люди постарше подходят к вопросу осторожнее:

Среди миллениалов сразу согласиться готовы 20% ;

; В категории 45+ — 22%.

Главный якорь — своя квартира

Далеко не все готовы покинуть берега Невы. Около 16% горожан сделают все возможное, чтобы отказаться от перевода в другой филиал. А еще 6% предпочтут просто уволиться, если руководство начнет настаивать.

Что же держит людей дома?

Своя недвижимость (57%). Продавать или сдавать квартиру — лишний стресс. Привычная инфраструктура (36%). Хорошие школы для детей, проверенные поликлиники и детсады рядом с домом. Друзья и семья (34%). Не хочется терять близкий круг общения. Культурная жизнь (23%). Театры, выставки и атмосфера Петербурга держат крепко. Хороший доход на месте (20%). Многие считают, что и в Петербурге можно зарабатывать на уровне столицы.

Куда чаще всего уезжают и чем заманивают компании?

Чаще всего специалисты из Петербурга смотрят в сторону трех направлений:

Москва — за максимальными зарплатами и масштабом;

— за максимальными зарплатами и масштабом; Южные регионы (Краснодарский край, Сочи) — за морем, мягким климатом и солнцем;

— за морем, мягким климатом и солнцем; Крупные промышленные хабы Сибири, Урала и Дальнего Востока — за уникальным опытом и «северными» надбавками.

Сегодня в российских регионах наблюдается серьезный дефицит квалифицированных кадров — от инженеров и производственников до IT-специалистов и врачей.

Чтобы переманить профессионалов из Северной столицы, работодатели все чаще предлагают так называемые «релокационные пакеты». Они компенсируют аренду жилья, оплачивают переезд всей семье и выплачивают солидные подъемные.

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