Шоу не будет: когда вернут деньги за билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге

История с приездом Канье Уэста в Россию закончилась.

Рэпер не приедет в Северную столицу, концерты отменили, а тысячи фанатов пытаются вернуть свои деньги.

Когда ждать возврата денег?

Главный вопрос для всех, кто успел купить билеты: когда вернут деньги? Организаторы обещают начать выплаты с 12 октября.

Глава агентства Say Agency Анна Субчева объяснила РБК: все полученные от продаж деньги сразу ушли подрядчикам. Из хороших новостей — 95% этих предоплат были с условием возврата.

Сейчас организаторы собирают средства обратно, отправляют их билетному оператору, а тот уже начнет перечислять их людям.

Масштаб проблемы впечатляет. Всего за первые три дня фанаты раскупили больше 100 тысяч билетов.

Почему концерты отменили?

Выступления должны были пройти 10 и 11 октября на «Газпром Арене». Это мог быть первый полноценный концерт рэпера в России.

Но сказка быстро закончилась. Почти сразу после старта продаж площадка «Газпром Арена» заявила: никакого договора с организаторами они не подписывали.

Позже выяснилось, что шоу даже не согласовали с властями Санкт-Петербурга. 29 сентября концерты официально отменили.

В чем был подвох?

Когда Say Agency объявило о шоу в Петербурге, эксперты музыкального рынка сразу усомнились в реальности проекта. Привезти артиста такого уровня стоит миллионы долларов, а согласовать масштабное шоу за короткое время просто невозможно.

Тем не менее из-за ажиотажа фанаты быстро раскупили билеты, не дождавшись официальных подтверждений от самого артиста.

Что делать покупателям?

Если вы успели купить билет, сохраняйте чек и заявку. С 12 октября проверяйте личный кабинет у билетного оператора. Если деньги не придут в ближайшее время после этой даты, придется обращаться в суд или писать заявление на возврат платежа через свой банк.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Канье Уэст не выступит в Петербурге.