Нарезаю плотную втулку от фольги «колбаской» по 3 см — нашел уйму применений дома и на даче

Умелые мастера не выбрасывают втулки от фольги

В хозяйстве часто оказываются полезными вещи, которые многие выбрасывают. Например, втулки от фольги или бумаги для выпечки. Когда рулон заканчивается, не спешите выбрасывать втулку. Попробуйте нарезать ее на кольца шириной 3-5 см, и удивитесь, сколько пользы они могут принести дома.

Как использовать обрезки втулки

Если рулон с мусорными пакетами постоянно раскручивается, наденьте на него кольцо от втулки — оно не даст ему разматываться.

Органайзеров для мелочей много не бывает. Склейте несколько втулок друг с другом в ряд или в форме прямоугольника, приклейте конструкцию на плотный картон — и получите удобные подставки для карандашей, бусин, пуговиц, шурупов, гаек, маленьких игрушек. Такую конструкцию могут собрать и дети, им обязательно понравится пользоваться такой самоделкой. Предложите им сделать и другие поделки — например, бинокль или новогодние украшения на елку.

Если приклеивать дно не хочется, можно сделать и без него. Достаточно просто положить кольца в ящик для хранения мелочей и разложить в обрезки батарейки, скрепки, булавки.

Пригодятся обрезки втулки и садоводам, цветоводам. Если коты повадились грызть стебли растений, защитите их кольцом (предварительно сделайте прорезь, чтобы удобнее было надевать). А если поставить втулки на поднос, плотно друг к другу, получатся стаканчики для рассады.

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