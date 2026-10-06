От старинных ламп 1909 года до «Достоевского» на рельсах: в Петербурге спасают исторический транспорт

Трамваи и троллейбусы для города — это не просто способ доехать до работы, а часть его души.

В Петербурге развернулась большая стройка, но строят не очередные жилые высотки, а обновляют легендарный электротранспорт.

Сейчас в Смысловой столице дают вторую жизнь старым депо и историческим зданиям, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Троллейбусы возвращаются на Сызранскую

В Московском районе Петербурга обновляют самый первый троллейбусный парк города. Его открыли еще перед войной, в 1940 году. Последние 15 лет троллейбусы отсюда на маршруты не выезжали. Здание использовали только для учебы и соревнований водителей.

К концу 2028 года парк полностью перестроят. Здесь создадут больше 350 рабочих мест, поставят современную мойку и ремонтные цеха. Депо сможет обслуживать 70 троллейбусов.

Парк будет принимать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Это обычные с виду троллейбусы, но с мощными батареями.

Они могут сложить «рога» и проехать 20–30 километров там, где вообще нет проводов. Петербург сегодня — главный город России по развитию таких умных машин.

Трамвайный парк №7: умные технологии и автопарковка

Трамвайный парк №7 на левом берегу Невы построили еще в 1931 году. К 2025 году его полностью переоборудовали. Теперь это самый продвинутый трамвайный парк не только в Питере, но и во всей стране.

Здесь автоматизировали 45 стрелок и внедряют умную систему. Трамваи смогут сами, без участия человека, расставляться по местам на ночную стоянку.

Реставрация с любовью к деталям

Петербург бережет свою историю. До начала 2027 года мастера отреставрируют старинную тяговую подстанцию №5 на Большой Подьяческой улице. Ее построили в 1909 году, чтобы давать ток первым городским трамваям.

Зданию вернут исторический вид. Внутри восстановят дубовые перила, керамическую плитку, деревянную обшивку потолков и даже старинные лампы на кронштейнах.

К слову, за последние три года в Петербурге уже привели в порядок три подобные подстанции.

Парк для «Довлатова» и «Достоевского»

В Петроградском районе ремонтируют Трамвайный парк №3. Его история началась еще в 1870-х годах — тогда там стояли вагоны, которые тащили лошади (знаменитая «конка»).

Сегодня это депо для особых трамваев — «Довлатов» и «Достоевский».

«Довлатов» и «Достоевский» — это уникальные трамваи в стиле ретро. Снаружи они выглядят так, будто приехали из 1950-х годов, чтобы идеально вписываться в архитектуру центра города.

Но внутри это ультрасовременные машины с умными системами безопасности и искусственным интеллектом, который следит за состоянием водителя.

Обновление зданий этого исторического парка завершат в два этапа — к концу 2028 и 2029 годов.

Что в ближайших планах?

Развитие транспорта не останавливается:

На Васильевском острове появится новый парк для 80 троллейбусов на батареях.

Трамвайный парк №1 переедет с Московского проспекта в Купчино. Проект новой площадки закончат к концу 2026 года.

В итоге город получает не просто обновленные здания. Петербуржцы получат быстрый, тихий и экологичный транспорт, который ходит без сбоев и бережет исторический облик города.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы будут платить за ЗСД по-новому.