Пришли чужие штрафы с камер? Россиянам объяснили, как их оспорить

Почему приходят чужие штрафы и как с этим быть

Бывает, что водителю прилетает штраф за нарушение, которого он не совершал. Юрист Юрий Митин разобрал самые частые причины такой несправедливости и подсказал, как грамотно оспорить постановление.

Откуда берутся «чужие» штрафы

Чаще всего виноваты технические сбои и чужие махинации. Например, камера может перепутать похожие символы на номере — «0» и «О», «1» и «I».

Ещё одна неприятная история — автомобили-двойники: мошенники ставят дубликаты номеров на другую машину, а штрафы падают на владельца оригинала.

Нередко проблема возникает после продажи авто: если новый хозяин не переоформил машину в течение 10 дней, все штрафы по-прежнему идут прежнему владельцу. Иногда причина банальна — сбой в базах данных, из‑за которого долг одного человека случайно вешают на другого.

Что делать, если штраф не ваш

Собрать доказательства, где именно был автомобиль в момент нарушения: подойдут чеки с АЗС, данные парковок, записи с камер или видеорегистратора с координатами и временем.

При наличии двойника — сделать фото своего авто с тех же ракурсов и стрелками отметить отличия (диски, антенна, сколы, фаркоп).

Если штрафы сыплются пачкой — подать заявление в полицию о неправомерном использовании номера и приложить к жалобе копию талона-уведомления.

Вывод

Ошибочный штраф — не повод сразу платить: у водителя есть законные способы его оспорить. Главное — действовать быстро и подкреплять жалобу конкретными доказательствами. Чем точнее и нагляднее доказательная база, тем выше шанс на отмену постановления.

Мнение россиян

«Думал, проще заплатить, но потом понял — если это двойник, штрафы будут сыпаться постоянно», - сообщил Анатолий из Рузаевки. «Самое обидное, когда камера ошиблась в одной цифре, а разбираться приходится тебе», - отметила Анастасия из Пензы. «Хорошо, что можно доказать, где реально стояла машина — хоть какая-то защита от несправедливости», - подчеркнул Юрий из Самары.

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