Приложение за 26 миллионов и роботы вместо кассиров: петербуржцы будут платить за ЗСД по-новому

Западный скоростной диаметр в Петербурге становится полностью цифровым.

Скоро у автомобилистов в Петербурге появится удобное мобильное приложение, а кассиров на пунктах оплаты уже активно заменяют умные автоматы.

Новое приложение за 26 миллионов

Городские власти решили обновить сервисы для автомобилистов. Заказчик — компания «Западный скоростной диаметр» — готов потратить 26 миллионов рублей на разработку нового мобильного приложения, сообщает "ДП" со ссылкой на госзакупки.

Подрядчика выберут уже в конце октября. Приложение сделают универсальным. Его выпустят не только для смартфонов на Android и iOS, но и для ПК на базе Windows, macOS и Linux.

Что сможет делать водитель в приложении:

Быстро оплачивать проезд.

Привязывать и настраивать транспондер.

Пополнять личный счет в пару кликов.

Получать уведомления о поездках и балансе.

Прощайте, кассиры!

Изменения уже можно увидеть на самой трассе. На северном участке ЗСД — около развязок с КАД и трассой «Скандинавия» — больше нет живых кассиров, сообщили в ООО "Магистраль северной столицы".

Теперь вместо людей там работают отечественные автоматы. Если у вас нет транспондера, машина сама посчитает стоимость, примет банковскую карту или наличные и даже выдаст сдачу купюрами и монетами.

В ближайшее время такие терминалы заменят людей на абсолютно всех пунктах оплаты ЗСД.

Как петербуржцы платят за проезд сейчас

На самом деле уход кассиров мало кто заметил. Статистика показывает, что живые деньги на ЗСД почти вышли из обихода:

Больше 94% водителей используют транспондеры. Они проезжают пункты оплаты вообще без остановки.

используют транспондеры. Они проезжают пункты оплаты вообще без остановки. Около 4% платят банковскими картами или через NFC на терминалах.

платят банковскими картами или через NFC на терминалах. Меньше 2% проезжающих всё еще используют наличку.

Зачем нужна полная автоматизация

Для обычной техники наличка — это проблема, но новые автоматы умеют «крутить» деньги. Они выдают сдачу теми же купюрами, которые заплатят другие водители. Из-за этого инкассаторам приходится приезжать гораздо реже.

Кроме того, роботы не ошибаются в сдаче, не уходят на обед и работают без перерывов. Это сократит очереди на полосах оплаты.

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