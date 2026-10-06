Выход на проспект Блюхера и станция на Кондратьевском: где пройдут первые километры Кольцевой линии метро Петербурга

Петербург показал проекты первых станций долгожданного «кольца».

Каждый петербуржец знает эту боль: чтобы доехать на метро в соседний район, нужно сделать огромный крюк через центр и потолкаться на пересадках.

Мечты о Кольцевой линии ходили еще с советских времен. Теперь проект наконец переходит из разряда городских легенд в реальные чертежи.

Городские власти запустили общественные обсуждения первых двух участков будущего «кольца». Документы уже готовы, и горожане могут оценить, где именно появятся новые станции, сообщили в Смольном.

Где протянут первые участки

Первый этап строительства затронет север и восток города — районы, где метро ждут сильнее всего. Всего спроектировали два отрезка:

От «Лесной-2» до «Площади Калинина»

Длина участка — 3,8 км. На нем построят глубокую станцию «Арсенальная» (с выходами на проспект Маршала Блюхера) и саму станцию «Площадь Калинина» (вестибюли расположатся на пересечении Кондратьевского и Полюстровского проспектов). Линия сможет пропускать до 30 пар поездов в час. От «Площади Калинина» до «Ладожской-2»

Длина участка — почти 4,5 км. Здесь запланированы промежуточные станции: «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская-2».

Для обслуживания поездов новой линии уже утвердили проект отдельного электродепо — «Ладожское».

Зачем городу кольцевая ветка

Главная цель — связать спальные и промышленные районы вокруг центра напрямую.

Разгрузка пересадок. Узлы вроде «Площади Восстания» и «Сенной площади» вздохнут свободнее.

Узлы вроде «Площади Восстания» и «Сенной площади» вздохнут свободнее. Экономия времени. Жителям Калининского и Красногвардейского районов больше не придется стоять в пробках на мостах или ехать через весь город, чтобы попасть на соседнюю ветку.

Жителям Калининского и Красногвардейского районов больше не придется стоять в пробках на мостах или ехать через весь город, чтобы попасть на соседнюю ветку. Связка с другими линиями. Новые станции станут удобными пересадочными узлами для уже существующих веток.

Когда поедем и что строят прямо сейчас

Проектирование кольца — процесс долгий. Полноценный запуск первого участка — это перспектива ближайших десятилетий.

Однако прямо сейчас темпы подземного строительства в городе растут. В Петербурге готовятся задействовать рекордные мощности — одновременно работать смогут до 6 проходческих щитов.

Как повлиять на проект

Обсуждения продлятся до 3 ноября. Экспозиция проектов открыта на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Как отметил губернатор Петербурга, жители города могут изучить чертежи и отправить свои замечания или предложения:

Онлайн: через официальный сайт КГА ( kgainfo.spb.ru ) в разделе «Проекты и слушания».

через официальный сайт КГА ( ) в разделе «Проекты и слушания». Лично: материалы доступны в администрациях Калининского, Красногвардейского, Невского и Выборгского районов в рабочие часы.

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