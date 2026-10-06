Выход на проспект Блюхера и станция на Кондратьевском: где пройдут первые километры Кольцевой линии метро Петербурга

Каждый петербуржец знает эту боль: чтобы доехать на метро в соседний район, нужно сделать огромный крюк через центр и потолкаться на пересадках.
Мечты о Кольцевой линии ходили еще с советских времен. Теперь проект наконец переходит из разряда городских легенд в реальные чертежи.
Городские власти запустили общественные обсуждения первых двух участков будущего «кольца». Документы уже готовы, и горожане могут оценить, где именно появятся новые станции, сообщили в Смольном.
Где протянут первые участки
Первый этап строительства затронет север и восток города — районы, где метро ждут сильнее всего. Всего спроектировали два отрезка:
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От «Лесной-2» до «Площади Калинина»
Длина участка — 3,8 км. На нем построят глубокую станцию «Арсенальная» (с выходами на проспект Маршала Блюхера) и саму станцию «Площадь Калинина» (вестибюли расположатся на пересечении Кондратьевского и Полюстровского проспектов). Линия сможет пропускать до 30 пар поездов в час.
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От «Площади Калинина» до «Ладожской-2»
Длина участка — почти 4,5 км. Здесь запланированы промежуточные станции: «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская-2».
Для обслуживания поездов новой линии уже утвердили проект отдельного электродепо — «Ладожское».
Зачем городу кольцевая ветка
Главная цель — связать спальные и промышленные районы вокруг центра напрямую.
- Разгрузка пересадок. Узлы вроде «Площади Восстания» и «Сенной площади» вздохнут свободнее.
- Экономия времени. Жителям Калининского и Красногвардейского районов больше не придется стоять в пробках на мостах или ехать через весь город, чтобы попасть на соседнюю ветку.
- Связка с другими линиями. Новые станции станут удобными пересадочными узлами для уже существующих веток.
Когда поедем и что строят прямо сейчас
Проектирование кольца — процесс долгий. Полноценный запуск первого участка — это перспектива ближайших десятилетий.
Однако прямо сейчас темпы подземного строительства в городе растут. В Петербурге готовятся задействовать рекордные мощности — одновременно работать смогут до 6 проходческих щитов.
Как повлиять на проект
Обсуждения продлятся до 3 ноября. Экспозиция проектов открыта на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).
Как отметил губернатор Петербурга, жители города могут изучить чертежи и отправить свои замечания или предложения:
- Онлайн: через официальный сайт КГА (
kgainfo.spb.ru) в разделе «Проекты и слушания».
- Лично: материалы доступны в администрациях Калининского, Красногвардейского, Невского и Выборгского районов в рабочие часы.
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