Не только «Лебединое озеро»: в Петербурге перезагружают Чайковского

Публика узнает о редко исполняемых произведениях композитора.

7 октября в Санкт-Петербурге стартовал десятый фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». Событие продлится почти два месяца — до 29 ноября. Это отличный повод услышать знакомого классика с совершенно неожиданной стороны.

Зачем нужна «перезагрузка»

Петра Ильича Чайковского знают все. Но чаще всего мы вспоминаем одни и те же хиты: «Щелкунчик», «Лебединое озеро» или Первый фортепианный концерт.

Фестиваль ломает этот стереотип. Его главная цель — достать из архивов редкие, забытые и малоизвестные партитуры композитора, рассказал губернатор города Александр Беглов.

Чтобы музыка воспринималась свежо, сочинения Чайковского ставят рядом с работами других авторов — например, Игоря Стравинского. Такой контраст помогает по-новому оценить знакомую классику.

Где и кого слушать

Главным голосом фестиваля стал Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Концерты пройдут на знаковых площадках города: в залах Эрмитажа, Академической капелле, Мальтийской капелле и Большом зале филармонии.

Вот два главных события афиши:

8 октября (Капелла) — Концерт-открытие. Виртуозный пианист Александр Кашпурин сыграет Первый концерт Чайковского, а оркестр исполнит редкую раннюю Симфонию ми-бемоль мажор Стравинского.

Виртуозный пианист Александр Кашпурин сыграет Первый концерт Чайковского, а оркестр исполнит редкую раннюю Симфонию ми-бемоль мажор Стравинского. 29 ноября (Гербовый зал Эрмитажа) — Финал. Завершит фестиваль программа, полностью собранная из музыки Чайковского. За роялем — известный петербургский пианист Павел Райкерус.

Секретные интерьеры и «Мона Лиза с пауками»

Фестиваль объединил музыку и визуальное искусство. Приятный бонус для жителей и гостей города — возможность попасть туда, куда обычно вход закрыт.

С 7 октября по 22 ноября в здании Городской Думы на Невском проспекте работает выставка «Ускользающая красота и новая жизнь. Ренессанс». Эти исторические залы долгие десятилетия оставались недоступными для широкой публики.

В старинных интерьерах выставили работы более 40 современных авторов. Самый обсуждаемый экспонат — арт-проект сюрреалиста Дениса Мезенцева «Мона Лиза. Пауки в банке».

Кроме самой экспозиции, гостей ждут кураторские экскурсии и живые встречи с художниками.

Почему это важно для города

Петербург для Чайковского — родное место. Здесь он окончил Училище правоведения, поступил в первую в стране Консерваторию и создал свои главные шедевры. Здесь же, в Александро-Невской лавре, композитор нашел свой последний покой.

Фестиваль «Чайковский. Перезагрузка» напоминает: классика — это не пыльные ноты из учебников, а живая, эмоциональная и современная музыка. Выбрать концерт по душе можно вплоть до конца ноября.

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