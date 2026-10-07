«Ноги» высотой с 12-этажку и труба для земли: из каких деталей собирают станцию метро «Каменка» в Петербурге

Зелёную ветку петербургского метро продолжают тянуть на север за станцию «Беговая».

Следующими остановками после «Беговой» станут «Богатырская» и «Каменка» (раньше её называли «Зоопарк»). На стройплощадке «Каменки» сейчас кипит работа — метростроители приступили к важнейшему этапу.

Строительство выходит на новый этап

Сейчас на будущем подземном вокзале делают крышу — или, как говорят инженеры, верхнюю плиту покрытия, рассказали в канале "Подземник".

Рабочие укладывают в подготовленные траншеи первые стальные пруты (арматуру). Это «скелет» будущей конструкции.

До этого строители вырыли котлован, выровняли дно, засыпали его гравием и залили тонким слоем бетона. Это нужно, чтобы арматуру укладывали на ровное и прочное основание.

Строят сверху вниз: в чём секрет?

«Каменку» возводят по технологии «сверху вниз». Обычно котлован копают до самого дна, а потом строят станцию снизу вверх. Здесь всё наоборот.

Схема такая:

Сначала по периметру станции в землю вкапывают бетонную защитную стену. Затем прямо на земле заливают крышу (плиту покрытия). И только после этого строители уходят под крышу и начинают выгребать грунт всё глубже и глубже.

Такая технология идеально подходит для слабых петербургских грунтов. Она не даёт земле осыпаться и защищает соседние здания. Точно так же в городе строили «Беговую», «Зенит» и «Дунайскую».

Гигантские сваи и труба для земли

Чтобы крыша станции стояла намертво, для неё сделали мощные опоры. Ещё до начала основных работ под землю вбурили колонны на глубину 38 метров.

На эти колонны надели специальный металлокаркас, к которому теперь и привязывают арматуру крыши.

В самой крыше оставляют окна-проёмы. Через них строители будут спускаться на нижние ярусы. А через специальную большую трубу прямо из тоннеля наверх будут подшибать вырытую землю, что сильно ускорит процесс.

Где появится станция и зачем она нужна?

«Каменка» станет спасением для быстрорастущего Приморского района. Её строят на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов.

В будущем «Каменка» станет пересадочной. С неё можно будет перейти на станцию «Шуваловский проспект» Фиолетовой (Фрунзенско-Приморской) линии. Это позволит жителям района добираться до центра города в два раза быстрее и без лишних пробок.

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