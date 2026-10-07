Тысячам россиян придется делать ремонт на кухне из-за нововведений в законодательстве

С 1 марта 2026 года правила проверки вытяжек изменились

Россиян предупредили о том, что им, вероятно, придется делать ремонт, чтобы он соответствовал новым требованиям безопасности. В советских пятиэтажках вентиляционные отверстия часто оказываются за кухонными шкафами, обоями или панелями. С 1 марта 2026 года правила проверки вытяжек изменились: теперь управляющие компании обязаны проводить замеры в каждой квартире, где есть газовое оборудование. Если вентиляция недоступна или не работает, газ могут отключить, пишет Ура.ру.

Приточно-вытяжная вентиляция нужна для отвода продуктов сгорания и предотвращения скопления газа. Ее отсутствие в самых крайних случаях может привести к отравлению угарным газом или взрыву.

Новые требования

Проверки проводят трижды в год: осенью, зимой и весной. И внепланово — при подключении нового оборудования, газификации или ремонте каналов. По факту проверки оформляется акт, который направляют в газораспределительную организацию. Собственник обязан обеспечить свободный доступ к вентиляции и не закрывать её.

Если вентиляция не работает или закрыта, газораспределительная организация обязана немедленно приостановить подачу газа. Если отключить только одну квартиру невозможно, отключают весь стояк. Это создаёт неудобства для соседей, но требование связано с безопасностью.

Что делать собственнику

Проверьте, доступно ли вентиляционное отверстие. Если оно закрыто шкафом или обоями, освободите его. При отсутствии тяги обратитесь в управляющую компанию для прочистки. Перед проверкой убедитесь, что специалист сможет подойти к каналу.

Мнения собственников:

"У нас УК наняла проверяльщиков, каждые три месяца проверяют, говорят, что все забито, и ничего не делают. От того что проверили неработающую вентиляцию, она лучше работать не станет". "Ко мне приходили проверять. И не один раз. Недавно даже с прибором пришли для оценки силы тяги. Проверки платные. Поэтому будут регулярными. Проверок силы втягивания по пламени спички уже не будет".

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