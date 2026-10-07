Препятствие на дороге: как объехать, чтобы не получить штраф — по встречной или по обочине

Как не получить штраф за объезд

Впереди застыл неисправный автомобиль, справа — обочина, слева — сплошная. Соблазн проскочить велик, только маневр почти всегда заканчивается штрафом. Сначала стоит разобраться, что правила вообще считают препятствием.

Что признается препятствием

Это неподвижный объект, из-за которого нельзя ехать по своей полосе: сломавшаяся машина, упавшее дерево, разрытое покрытие. А автобус, высаживающий пассажиров на остановке, помехой не считается — придется дождаться. Другое дело, если тот же транспорт встал из-за поломки.

Чем грозит объезд

На узкой дороге верный вариант один — ждать экипаж ГАИ, который пропустит поток по очереди. Пересек сплошную — включается часть 3 статьи 12.15 КоАП, и, по разъяснению Верховного суда, более строгая часть 4 здесь не применяется. Суммы такие:

объезд препятствия через встречку — 1000—1500 рублей;

выезд на встречную полосу без причины — 7500 рублей или права до полугода;

езда по обочине — 1500 рублей.

Лайфхак против штрафа

Сначала лучше выехать на обочину и остановиться на пару секунд, а потом вернуться в поток, обойдя помеху. Если запрещающих знаков нет, такой маневр легален, отмечает источник.

Вывод

Объезд через встречку остается нарушением, даже когда альтернативы вроде бы нет. Разница в сумме штрафа не делает маневр безопаснее: встречная машина уступать не обязана.

Читайте также:

Выбираем тушенку правильно — мясо и ГОСТ: сколько должно быть и что означает

Как очистить дымоход от нагара и сажи — без ерша и химии: простой способ

Правила приема в вузы меняются: как абитуриенту подготовиться к 2027 году