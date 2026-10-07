Препятствие на дороге: как объехать, чтобы не получить штраф — по встречной или по обочине

Впереди застыл неисправный автомобиль, справа — обочина, слева — сплошная. Соблазн проскочить велик, только маневр почти всегда заканчивается штрафом. Сначала стоит разобраться, что правила вообще считают препятствием.
Что признается препятствием
Это неподвижный объект, из-за которого нельзя ехать по своей полосе: сломавшаяся машина, упавшее дерево, разрытое покрытие. А автобус, высаживающий пассажиров на остановке, помехой не считается — придется дождаться. Другое дело, если тот же транспорт встал из-за поломки.
Чем грозит объезд
На узкой дороге верный вариант один — ждать экипаж ГАИ, который пропустит поток по очереди. Пересек сплошную — включается часть 3 статьи 12.15 КоАП, и, по разъяснению Верховного суда, более строгая часть 4 здесь не применяется. Суммы такие:
- объезд препятствия через встречку — 1000—1500 рублей;
- выезд на встречную полосу без причины — 7500 рублей или права до полугода;
- езда по обочине — 1500 рублей.
Лайфхак против штрафа
Сначала лучше выехать на обочину и остановиться на пару секунд, а потом вернуться в поток, обойдя помеху. Если запрещающих знаков нет, такой маневр легален, отмечает источник.
Вывод
Объезд через встречку остается нарушением, даже когда альтернативы вроде бы нет. Разница в сумме штрафа не делает маневр безопаснее: встречная машина уступать не обязана.
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