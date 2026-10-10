В октябре хозяйки морозят лимоны целыми подносами — используют на Новый год до последней дольки

Заморозка — лучший способ сохранить цитрус надолго

Заморозка лимонов — простой способ сохранить цитрус надолго. В морозилке он не портится месяцами, а после разморозки легко отдаёт сок и цедру. Хозяйки ценят его за универсальность: один фрукт закрывает сразу три задачи — уборку, готовку и украшение стола. Если в октябре удается найти лимоны по низкой цене, не бойтесь брать с запасом — избыток отправьте в морозильник.

Уборка без химии

Лимонная кислота растворяет известь, налёт и жир. Замороженным лимоном протирают смесители и сливное отверстие, чтобы вернуть им блеск. Долькой протирают разделочные доски, чтобы убрать запах рыбы, лука и других пахучих продуктов.

Новогодний стол

Замороженные лимоны помогают быстро украсить праздничные блюда. Если заготовить их сейчас, то к Новому году они придутся кстати. Тонкие дольки укладывают на закуски, салаты и десерты.

В формочках для льда замораживают лимонный сок с водой и мятой — получаются ароматные кубики для охлаждения напитков. Особенно красиво смотрятся ледяные кубики с дольками лимона и веточкой розмарина. Также лимонный сок добавляют в соус к рыбе или птице. Из цедры делают посыпку для выпечки. Кстати, с замороженного целиком лимона снимать ее удобнее.



Замороженный лимон — экономный и практичный помощник. Он заменяет свежий фрукт в уборке, кулинарии и праздничной сервировке.

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