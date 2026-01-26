Григорий Лепс вновь холостяк: Аврора Киба объявила о разрыве

Аврора Киба и Григорий Лепс завершили свои отношения, как стало известно из сообщений, распространённых в средствах массовой информации.
Девятнадцатилетняя девушка была замечена на вечеринке в одном из московских клубов, уже без спутника. По сведениям журналистов, разрыв произошёл во время их отпуска, который они проводили в Таиланде.
Аврора Киба сама прокомментировала ситуацию, разместив сообщение в социальной сети. Киба заявила:
"Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара".
Она добавила, что между бывшими возлюбленными остаются добрые чувства и уважение, однако теперь каждый из них продолжит идти своим путём. Оба воздержались от более подробных комментариев относительно причин расставания.
Певец публично пока не высказывался по этому поводу.
