Никас Сафронов

Художник молчал год.
Кутурье приходится нелегко.
Имя скульптора не раскрывается.
Последние годы великий сценарист был фактически в изоляции.
Располневший почти до трех центнеров Лука Затравкин вызывает серьезные опасения у своего худощавого отца.
Художник не выходил на связь с отдыхающим в Африке сыном.
Шоумен на днях остался без своего проекта «Прямой эфир».
Художник предложил создать комитет по культуре и этике для отечественного ТВ.
Сергей Глушко готовится к большой выставке своих работ.
Ранее коллеги «императрицы» раскритиковали ее за столь высокие расценки.
Живописец вспомнил разговор со звездой отечественного кино.
Живописец благодарен родственникам режиссера, что те не ограничились деревянным крестом.
Наследники Александра Градского готовы на все ради денег.
Со смерти выдающегося артиста прошло восемь месяцев.
Народный артист России Бедрос Киркоров лично спросил Примадонну о причине ее отъезда.
Художник уверен, что Примадонна уехала в Израиль на волне эмоционального всплеска.
Художник показал свое отношение к уехавшей из страны народной артистке СССР.
Поживиться за счет артистки желающих пока не нашлось.
Бывшая балерина такая, какая она есть, считает художник.
Знаменитый художник поддержал бывшую возлюбленную и объяснил, как ей было тяжело.