Ольга Зарубина

Можно показать папе результат ДНК-теста, но нельзя заставить его любить.
В 2011 году эстрадный певец признал родство с дочерью артистки Ольги Зарубиной — Кирой.
Молодые люди нашли друг друга в казино, но стали сожителями на ферме.
Наследники Александра Градского готовы на все ради денег.
Поток людей к месту захоронения певца не иссякает целый месяц.
Певица сама не делает гадостей, и другим не советует.
Артистка продолжает концертную деятельность, чтобы выживать.
Изнанка российского шоу бизнеса не является тайной для немолодой певицы.