Даже преданные поклонники об этом не знали.
Чувство вины осталось на всю жизнь.
Артист ушел из жизни на 69-ом году.
Отец поп-короля обеспокоил фанатов состоянием здоровья.
Король отечественной поп-сцены посетил памятное место в столице Болгарии.
Народный артист России Бедрос Киркоров лично спросил Примадонну о причине ее отъезда.
Во время развода Киркоров и Пугачева делили домработницу.
Когда отгулял юбилеи близких, время задуматься и о себе любимом.
Наследник народного артиста Мартин Киркоров отпраздновал второй юбилей 29 июня.
Филипп Бедросович украсил московское небо по поводу дня рождения наследника.
Филипп старается с пониманием относиться к маленькой странности своего родственника.
Развод звездной пары не причинил вреда карьере нынешнего поп-короля.
Некоторые раны не заживают, а время лишь немного притупляет боль.
Ресторан еле вместил всех желающих поздравить с днем рождения знаменитого папу.
Примадонна пока не планирует возвращаться в Россию.
Поп-король рассказал об отношениях со своими родителями.
Творческая обстановка, в которой рос маленький Филипп, оказала влияние на его жизнь.
История будущего поп-короля началась на юге страны.
Певица стала гостьей на юбилее отца поп-короля.
89-летний Бедрос Киркоров находится в больнице.