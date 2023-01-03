Все новости / Гарик Харламов

Гарик Харламов

Общество
Ковальчук отметила день рождения с Харламовым, опровергнув слухи о расставании
Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук снова были замечены в общей компании, опровергнув тем самым слухи о своем расставании, которые бурно обсуждались в рунете. Подробности сообщает Пятый канал.  
21 фев 2022 12:39
Общество
Комики из закрытого шоу «Игра» создали чат для «круглых видео» и шуток над Масляковым
Участники внезапно закрывшегося юмористического шоу «Игра» решили продолжить творческую деятельность «на полях» Telegram и придумали соответствующее название своему новому проекту — «Круги на полях». Суть заключается в том, что несколько комиков-участников Telegram чата общаются при помощи «круглых видео», в которых высмеивают абсолютно все жизненные ситуации — будь то поход до врача или утреннее пробуждение.
21 янв 2022 11:46
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