Гарик Харламов

Комики из закрытого шоу «Игра» создали чат для «круглых видео» и шуток над Масляковым

Участники внезапно закрывшегося юмористического шоу «Игра» решили продолжить творческую деятельность «на полях» Telegram и придумали соответствующее название своему новому проекту — «Круги на полях». Суть заключается в том, что несколько комиков-участников Telegram чата общаются при помощи «круглых видео», в которых высмеивают абсолютно все жизненные ситуации — будь то поход до врача или утреннее пробуждение.