Роман недолго продержался в тайне.
Актриса разозлилась не просто так.
Шоумен возлагает большие надежды на свою сеть быстрого питания.
Шоумен пришел на концерт исполнителя в Сочи с огромным букетом алых роз.
Бывшая супруга Гарика Харламова снялась в новой комедии.
Бывшая жена юмориста Гарика Харламова сорвала бурные овации, повиснув на шее у незнакомца.
Питерский международный экономический форум завершился аукционом картин.
Юморист опубликовал видео с фрагментами передачи.
Актрисе впервые стало страшно за свою жизнь.
Догадки резидента Comedy Club не подтвердились.
Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук снова были замечены в общей компании, опровергнув тем самым слухи о своем расставании, которые бурно обсуждались в рунете. Подробности сообщает Пятый канал.
Актриса театра и кино не смогла разобраться в вопросе депиляции
Сердце популярного юмориста, кажется, вновь свободно
Эксперты уверены, что девушка хочет пропиариться благодаря скандальной истории
Резидент Comedy Club готовится к суду
Резидент Comedy Club потребовал от телеведущей деньги за пиар
Шоумен не упускает возможности насолить популярной телеведущей
В сети обсуждают кандидатов на роль холостяка в новом сезоне шоу
Участники внезапно закрывшегося юмористического шоу «Игра» решили продолжить творческую деятельность «на полях» Telegram и придумали соответствующее название своему новому проекту — «Круги на полях». Суть заключается в том, что несколько комиков-участников Telegram чата общаются при помощи «круглых видео», в которых высмеивают абсолютно все жизненные ситуации — будь то поход до врача или утреннее пробуждение.
Артистка развлекалась, пока резидент Comedy Club лежал под капельницами в больнице