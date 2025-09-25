Жизнь Анны Ковальчук: как актиса перенесла реальность в сериал «Тайны следствия»

Актриса любит Петербург и не пропускает проекты, которые снимают в городе на Неве.

Анна Ковальчук давно знакома зрителям как проницательный следователь и загадочная Маргарита. Но ее реальная жизнь тоже полна невероятных историй, которые не уступают экранным.

Детство и первые шаги к мечте

Анна родилась в Германии, где в то время работали ее родители. Семья позже переехала в Ленинград. В детстве она мечтала стать программистом, но судьба привела ее к актерству.

Хотя сначала она провалила творческий экзамен в ЛГИТМиК, но комиссия все же решила дать Анне шанс и не ошиблась

В институте Анна встретила Анатолия Ильченко — парня, который влюбился в нее с первого взгляда. Они долго дружили, вместе жили в коммуналке и лишь спустя годы стали семьей, пишет 24smi.org.

Любовь, брак и первая известность

Поженились молодые всего в 21 год. Через два года у них родилась дочь Злата. Анатолий не стал актером, выбрав бизнес, а Анна очень быстро стала популярной.

Уже в 22 года она получила главную роль в сериале «Тайны следствия». Чтобы пройти кастинг, Анна добавила себе 10 лет.

Со временем в сериал даже вписали ее личную историю — в нем родилась дочь Швецовой, которую сыграла Злата. Снимались они вместе, и такой проект стал для семьи особенным.

Когда любовь уходит

Семейная жизнь была идеальной: муж много времени уделял жене и дочке, казалось, счастье нерушимо. Но юношеская любовь закончилась, а съемки давали Анне жизнь полную эмоций.

Когда в проект пришел Сергей Перегудов, актриса поняла, что прежняя гармония — лишь видимость. В 2005 году они с Анатолием развелись тихо и без скандалов.

Роман с Перегудовым на съемках продлился недолго и ничего не дал.

Новая любовь и неожиданные открытия

Через пару лет в жизни Анны появился бизнесмен Олег Капустин. Все началось с дорожного инцидента — актриса случайно подрезала мужчину на машине в Петербурге.

Бизнесмен сразу узнал артистку и попытался пригласить ее на свидание. Сначала Анна отказала, но упорство Олега сделало свое дело. В 2007 году они поженились, пишет Культура.рф.

Мужчина в прошлом был милиционером и даже воевал в Чечне. Пара жила счастливо, и в 2010 году у них родился сын — Добрыня.

Этот семейный этап тоже отразился в «Тайнах следствия», где героиня Ковальчук обзавелась вторым мужем и родила ребенка.

Но самый неожиданный поворот случился в 2015 году. В Петербурге объявилась ее 22-летняя единокровная сестра Екатерина, о которой Анна раньше ничего не знала.

Оказалось, что у отца Анны есть еще одна дочь, рожденная вне брака. Катя выросла в Сыктывкаре, носит ту же фамилию и тоже стала актрисой, пишет АиФ.

Недавно она вышла замуж за шоумена Гарика Харламова. Семейные обстоятельства их отца остаются загадкой, и обе сестры редко обсуждают эту тему.

Дети Анны

Злата не пошла по стопам матери и сначала изучала юриспруденцию, но потом занялась бизнесом, но время от времени появляется в «Тайнах следствия» на экране.

А Добрыня любит спорт и активно занимается баскетболом. Сама же актриса недавно появилась в проекте «Беспринципные в Питере» и сыграла жительницу города.

Актриса обожает Петербург и считает его родным городом.