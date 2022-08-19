Молодой мужчина весит уже под три сотни килограммов.
Располневший почти до трех центнеров Лука Затравкин вызывает серьезные опасения у своего худощавого отца.
Телеведущая просто-напросто боится слишком грузного Луку.
Художник не выходил на связь с отдыхающим в Африке сыном.
Исполнительница роли Матери драконов больше не общается с поклонниками безвозмездно.
Закрытие сети McDonald's в России не помогло похудеть пианисту Луке Затравкину.
Лука Затравкин признался, что у него нет проблем с женщинами.
Врач назвал фастфуд «пищевым наркотиком».
Сын Никаса Сафронова уверен, что в России есть альтернатива американскому ресторану.
Накануне пианист приковал себя наручниками к ресторану McDonald's.
Лука Затравкин выступил против примера, который подают звезды поклонникам.
Музыкант случайно сломал детский бассейн во время отдыха.
Сын Никаса Сафронова порекомендовал держаться поближе к известному продюссеру.
Сын художника Никаса Сафронова выложил в Сеть странные кадры из турецкой гостиницы, где он отдыхает.
Килограммы – ничто, счастье в жизни – все, уверен он
Видеозапись инцидента появилась в Сети
По его словам, он принял вызов
По его словам, он лежал, не вставая, 20 дней